Red Bull Samo Gas se 2. aprila vrača na kaninska pobočja

Bovec, 19. marec 2022 – Sedaj že legendarna snežna dirka Red Bull Samo Gas, katere glavni motiv je na smučeh ali deski čim dlje bežati pred kosmatim možem Filipom Flisarjem, se 2. aprila vrača na kaninska pobočja.

Nekdanji vrhunski slovenski reprezentant v smučarskem krosu, skupni zmagovalec svetovnega pokala leta 2012 in svetovni prvak leta 2015, se je športno upokojil leta 2020, a hitrih smuči ni postavil v kot. Na kaninski progi mu tako letos ne bo nič lažje pobegniti, kot v preteklosti. Ko je pred kratkim na pohorskih strminah priredil Red Bull Samo Gas trening kamp, je bilo med udeleženci slišati, da je »ded še vedno ftrgan«.



Red Bull Samo Gas je tekmovanje s preprostim konceptom, ki pa poskrbi za divjo akcijo. Po ne pretežki kros progi z zavoji, grbinami, skoki, ki jo načrtuje Filip, se poženejo vsi tekmovalci hkrati. Pravzaprav najprej počakajo na Filipov glasni: “Kdo se boji kosmatega moža!” Nato tečejo do svojih smuči ali desk, se zapnejo vanje in poženejo po hribu navzdol. Filip štarta malo kasneje in jih lovi, vsak, ki ga ujame pa izpade. No, nekateri se ne dajo tako zlahka in kosmatega moža konkretneje namučijo, gledalcem pa priskrbijo veliko zabave. Zmagovalec dirke je na koncu tisti ali tista, ki pred hitrimi smučmi drznega Flisarja dodaja gas najdlje, torej ga Filip prehiti zadnjega… ali pa do clija sploh ne. Leta 2018 je bil to Matej Bradaškja, 2019 pa Primož Zorč, oba doma pod kaninskim pogorjem.

Kot že omenjeno, je letos Filip priredil tudi nekaj trening kampov. Poleg pohorskega še enega na Krvavcu in enega v Kranjski gori. Udeleženci so se z njegovo pomočjo urili v Samo Gas prvinah, kot so skupinski štart, vožnja čez grbine, skoki, dvignjeni zavoji (bande), obvladovanje gneče in dobra taktika. Odziv je bil odličen, zabava na smučeh pa menda tudi. Pravo malo ogrevanje za veliko dirko nad dolino Soče./LN/Red Bull/