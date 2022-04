Telemachovi fiksni paketi EON postajajo najhitrejši na slovenskem trgu

Ljubljan, 12. april 2022 – Iz Telemacha sporočajo da občutno dvigujejo internetne hitrosti v vseh svojih fiksnih paketih EON, ki tako postajajo najhitrejši trojčki na slovenskem trgu.

Kot dodajo, so nove hitrosti posledica Telemachovega vlaganja v GIGA omrežje, ki sedaj uporabnikom v paketih EON Premium omogoča hitrost kar do 1 Gbps, z nadaljnjim nadgrajevanjem pa želijo v prihodnosti doseči hitrosti tudi do 10 Gbps. Velja vedeti, da naj bi bili sprememb deležni tako novi kot obstoječi uporabniki, povišanje hitrosti pa bo samodejno in postopno do konca aprila.

Paketi EON, poslovni paketi Biznis, paketi Biz Net in Biz DUO prinašajo občutno višje internetne hitrosti, povišujejo pa se hitrosti prenosa podatkov od in do uporabnika (upload in download). V paketu EON Premium se tako hitrost z obstoječih do 600/60 povišuje na kar do 1000/100 Mbps, v paketu EON Full z do 300/30 na do 500/50, v EON Light pa z do 150/15 na do 200/20.

»Pri Telemachu še naprej upravičujemo sloves podjetja, ki ne sledi zgolj trendom, ampak jih postavlja. Zavedamo se, da si naši uporabniki želijo vedno več in to pomeni tudi vedno višje internetne hitrosti. S tem, ko smo zasebnim uporabnikom ponudili hitrost do 1 Gbps, smo storili nov revolucionaren korak, podobnega kot pred kratkim na trgu mobilne telefonije, ko smo v kar dveh paketih ponudili popolno neomejenost prenosa podatkov. Takšne napredne poteze nam omogočajo nadaljnjo rast na trgu, saj naši uporabniki prepoznavajo kakovost storitev,« je dejal predsednik poslovodstva Telemacha Adrian Ježina.

Višje hitrosti v paketih EON pri Telemachu omogočajo s stalnim nadgrajevanjem njihovega GIGA omrežja, največjega omrežja nove generacije v Sloveniji, s katerim odgovarjajo na vse zahtevnejše potrebe uporabnikov in sledijo najnovejšim komunikacijskim trendom. Ta pokriva že več kot 390.000 gospodinjstev, pri njegovi nadgradnji pa se osredotočajo na tehnologiji DOCSIS 3.1 ter XGSPON, ki bosta uporabnikom omogočali hitrosti kar do 10 Gbps.

Ne le z višjimi internetnimi hitrostmi, pri Telemachu pakete EON vseskozi nadgrajujejo tudi sicer. Tako ves čas povečujejo svoj Video klub, v katerem je zdaj že več kot 22.000 vsebin, ki so naročnikom na voljo brez doplačila, prav tako v svojo ponudbo ves čas dodajajo programe v visoki ločljivosti.

Telemach zagotavlja, da sodi med vodilne ponudnike plačljivih televizijskih vsebin in fiksnega širokopasovnega interneta, prav tako pa naj bil, kot zatrjujejo pri Telemachu, tudi najhitreje rastoči mobilni operater v Sloveniji./LN/