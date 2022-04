Preprosto urejanje videa in hranjenje v oblaku kar na telefonu

Ljubljana, 13. april 2022 – Huawei kot prednost novih pametnih telefonov Huawei P50 Pro in P50 Pocket poudarja zmogljivo aplikacijo za urejanje video posnetkov Petal Clip, in elegantno rešitev hranjenja datotek v oblačni shrambi Huawei Mobile Cloud.

Pametna telefona Huawei P50 Pro in P50 Pocket s svojimi inovativnimi funkcijami ne sklepata kompromisov. Navdušita tako s svojo odlično kamero, kot tudi z zmogljivostjo, baterijo in dizajnom. Posnetke narejene s telefonoma odlikujejo čudovite podrobnosti, visoka kakovost in globoka barvitost. Poleg tega je na voljo še nočni način z naprednimi algoritmi zmanjševanja digitalnega šuma za izstopajoče nočne fotografije in video posnetke.

Nedvomno boste cenili tudi funkcijo neprekinjenega snemanja s sprednjo in zadnjo kamero, ki omogoča nemoteno preklapljanje pogleda iz ene na drugo in nazaj v neprekinjenem posnetku. Zahvaljujoč funkciji dvojnega pogleda (Dual View) lahko celo snemate video sočasno iz obeh perspektiv, da ujamete reakcijo na dogajanje pred seboj.

Da bi telefona kar se da polno izkoristili, sta na njem že nameščeni dve ključni aplikaciji. Ti sta urejevalnik video posnetkov Petal Clip in oblačna shramba Huawei Mobile Cloud, ki je odlična za varno hranjene in izmenjavo datotek med napravami.

Orodje za profesionalno urejanje

Intuitivna aplikacija za urejanje video posnetkov Petal Clip s pomočjo načel umetne inteligence omogoča preprosto in brezplačno montiranje video posnetkov na ravni profesionalne kakovosti. Postopek urejanja je hiter in zabaven ter jamči, da boste pritegnili pozornost uporabnikov družbenih medijev.

Ustvarjalna aplikacija Petal Clip nudi številne predloge za ustvarjanje kakovostnih videoposnetkov. Ko izberete primerno, zaženete urejanje z dotikom tipke »start« in določite video posnetek ali fotografije, ki jih želite urediti. Aplikacija prav tako nudi široko paleto funkcij urejanja video posnetkov, vključno s posebnimi učinki, nalepkami, zvočnimi učinki, pisavami in drugimi elementi, ki jih boste ravno tako z veseljem vključili v svoja dela. Poleg tega so na voljo posebni učinki kinematografske kakovosti, filtri in tudi bogat nabor glasbe v storitvi Huawei Music. Predvsem pa vas bodo navdušile zmogljivosti umetne inteligence, ki je sposobna veliko zahtevnih nalog izvesti samodejno.

Varni prostor za datoteke

Aplikacija Huawei Mobile Cloud postaja nujna dobrina sodobnega uporabnika, saj nudi varno hranjenje datotek v oblačni shrambi. Dostop do nje je mogoča preko Huaweievega računa (Huawei ID), na voljo pa je več naročniških paketov, ki so oblikovani tako, da zadostijo različnim potrebam po velikosti prostora za hranjenje. Če uporabite funkcijo »sinhronizacijo galerijo« potem boste popolnoma mirni, saj bo aplikacija datoteke šifrirala in prenesla v oblak. Poleg varnosti to pomeni tudi skrb za zasebnost.

Oblačna shramba Huawei Mobile Cloud nudi tudi uporabne funkcije za organizacijo datotek, ki poenostavijo spremljanje in upravljanje z njimi, ter optimizirajo hranjenje in optimalni izkoristek prostora, ki je uporabniku na voljo. Ravno tako je uporabna funkcija »poišči napravo«, preko katere svoje po potrebi na daljavo zaklenemo ali sprožimo postopek brisanja podatkov.