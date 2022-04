Ob svetovnem dnevu Zemlje: Očistimo lokalno okolje za zeleno prihodnost

Ljubljana, 22. april 2022 – Danes, 22. aprila, že 52. leto zapored obeležujemo svetovni dan Zemlje, ki letos poteka s pobudo investiranja v naš planet. Na ta dan različne aktivnosti po vsem svetu opozarjajo na pomen razvoja, inovacij in implementacij rešitev za preprečevanje podnebnih sprememb in degradacije okolja ter za zagotavljanje trajnostne prihodnosti. Znamka Fjällräven je ob tej priložnosti v Sloveniji podala pobudo za čiščenje lokalnega okolja.

Naraščajoče število odpadkov je eden od velikih bremen za naš planet. V Sloveniji je na primer v letu 2020 nastalo več kot en milijon komunalnih odpadkov, kar pomeni, da je vsak prebivalec v tem letu proizvedel povprečno 489 kilogramov komunalnih odpadkov oziroma za 137 kilogramov več kot pred 10 leti. Sem seveda sodijo tudi odpadki odvrženi v naravi.

S tem izhodiščem se je zato podjetje Fjällräven odločilo v Sloveniji sprožiti iniciativo za čiščenje okolja. Z njo želijo spodbuditi ljudi k preživljanju časa na svežem zraku in pri tem naredijo še nekaj dobrega za svoje lokalno okolje – poberejo smeti, ki se znajdejo pod njihovimi nogami in s tem poskrbijo za bolj zdravo okolje in pomagajo pri preprečevanju naključnih zastrupitev živali.

Kot specializirana znamka za outdoor opremo se namreč pri Fjällrävenu zavedajo tudi pereče problematike tekstilnih odpadkov. V svetovnem merilu namreč ni urejeno ravnanje s tekstilom, ki ga je vedno več. Zbran tekstil je vedno slabše kakovosti, postopki recikliranja pa so zaenkrat še ekonomsko nevzdržni.

Fjällräven zato stremi k proizvodnji kakovostnih oblačil in druge opreme z dolgim rokom uporabe. Pri proizvodnji in izbiri materialov imajo vedno v mislih naravo. Uporabljajo organske, obnovljive in reciklirane materiale, prednost dajejo tudi sledljivim naravnim materialom. Pri tem pa so zavezani odgovornemu ravnanju do okolja, ljudi in živali.

Pridružite se čistilni akciji

K čistilni akciji okolja ob svetovnem dnevu Zemlje je vabljen vsak. Potrebujete le voljo za preživljanje časa na prostem in vrečko za odpadke. Akcija na družbenih omrežjih poteka pod geslom #OčistimoOkolje, z objavo slike ali videa pa boste k pridružitvi spodbudili tudi prijatelje in znance. Le če stopimo skupaj, lahko oblikujemo zeleno in zdravo okolje v katerem bo v veselje preživljati prosti čas.