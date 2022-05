Urška Klakočar Zupančič nova predsednica Državnega zbora

Ljubljana, 13. maj 2022 – Poslanke in poslanci devetega sklica Državnega zbora Republike Slovenije so danes, 13. maja 2022, po konstitutivni seji (potrditev vseh 90 poslank in poslancev, ki so bili izvoljeni na volitvah, 24. aprila 2022) opravili že prvo ustanovno sejo, na kateri so s tajnim glasovanjem volili predsednico Državnega zbora, in sicer kandidatko stranke Gibanja Svoboda Urško Klakočar Zupančič, ki je bila tudi izvoljena.

Za novo predsednico Državnega zbora (DZ) je od prisotni 87 poslancev bila izvoljena Urška Klakočar Zupančič (Gibanje Svoboda), in sicer tako, da je 55 poslank oziroma poslancev oddalo svoj glas ZA njeno izvolitev, 25 jih je glasovalo PROTI, sedem (7) poslank oziroma poslancev pa je ob tajnem glasovanju oddalo neveljavno glasovnico. Tako je Urška Klakočar Zupančič (Gibanje Svoboda), po 14 predhodnikih prva ženska na tem položaju.

Nova predsednica DZ se je zbranim poslankam in poslancem zahvalila za izvolitev in med drugim povedala: “Izjemno sem počaščena, da ste me izvolili in mi s tem izkazali čast, da postanem prva ženska na mestu predsednika, oziroma, kot bomo sedaj rekli, predsednice Državnega zbora.”

Svoj govor pa je zaključila z besedami: »Drage poslanke in dragi poslanci, naj se današnji dan, 13. maj 2022 zapiše v zgodovino kot pričetek novega obdobja slovenskega parlamentarizma; obdobja, na katerega bomo lahko ponosni. Želim vam, da vas pri delu vodita razum in srce. Ker razum nam pove, kaj je prav, srce pa nam pove, kaj je dobro. Če bomo delali prav in dobro, se prihodnosti ne bomo bali, ampak pa se je bomo veseli.«

Poslanke in poslance sta najprej nagovorila dosedanji predsednik DZ-ja Igor Zorčič in predsednik republike Borut Pahor. Predsednik republike Borut Pahor je po minuti molka za umrle v nesreči v Melaminu novoizvoljenim poslancem dal priporočilo za dobro sodelovanje. “Nova zakonodajna in izvršna oblast začenjata mandat v domačih in svetovnih razmerah, ki vzbujajo dolžne skrbi, ni pa razlogov za strah, če bomo ob običajnem razhajanju znali pri najpomembnejših državnih zadevah poiskati skupni jezik,” je dejal Pahor.

Torej, zdaj se začne vse znova, saj bo državni zbor z današnjim dnem, 13. majem 2022, začel z aktivnim delom pod novim vodstvom. Do izvolitve predsednice DZ-ja sejo vodil najstarejši poslanec, tokrat je bil to Miroslav Gregorič iz Gibanja Svoboda.

Ob tem pa velja dodati še to, da bo vlada Janeza Janše od danes, 13. maja 2022, opravljala le še tekoče posle, kar bo počela do izvolitve nove. In sicer tiste, ki se pripravlja za prevzem izvršne oblasti pod vodstvom stranke Dr. Roberta Goloba (Gibanje Svoboda) in koalicijskima partnerjema SD in Levico./LN/