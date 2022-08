Rižanski vodovod sporoča, da kljub suši oskrbuje svoje naročnike s pitno vodo; Zanimivo, da z njo ne varčujejo v Izolski marini

Koper, 1. avgust 2022 – Kot na svoji spletni strani objavlja Rižanski vodovod oskrbuje, ki oskrbuje področje slovenske Istre z pitno vodo naj bi bila ta zdravstveno ustrezna in varna za uživanje. Ob tem dodajo, da sobotne padavine v slovenski Istri niso izboljšale stanja podtalnice reke Rižana, kjer je nivo še vedno zelo nizek in omogoča črpanje vode v količini do 200 l/s. Del te vode (35 l/s) se vrača v strugo reke Rižana za zagotavljanje 110 – litrskega biološkega minimuma. Ostala dva razpoložljiva vodna vira iz sosednjih vodovodov se črpajo maksimalno, iz Kraškega vodovoda Sežana zagotavljamo 100 l/s in iz Istrskega vodovoda Buzet še dodatnih 65 l/s. Vodarna v Sečovljah je bila preko vikenda izklopljena zaradi slabe kvalitete surove vode in bo v naslednjih dneh ponovno aktivirana s kapaciteto, s katero bo Rižanski vodovod svojim odjemalcem zagotavljal zdravstveno ustrezno pitno vodo.

Ob tem še sporočajo, da je bila poraba pitne vode zadnjih dnevih nekoliko upadla in je v nedeljo 31. julija znašala 26.656 kubičnih litrov na dan (308 litrov na sekundo). Kot navajajo naj bi zmanjšane porabe bila zato, ker je konec prejšnjega tedna, bilo kar nekaj kolektivnih dopustov pri njihovih večjih porabnikih.

Glede dovoza surove vode iz reke Unice v vodarno Rižana v Cepkih z avtocisternami sporočajo, da ta poteka nemoteno, tudi med vikendi, izvajajo pa jih predstavniki slovenske vojske in gasilskih enot s cisternami 10 kubičnih litrov in od petka, 29. julija, tudi zasebniki s cisternami s priklopniki in zmogljivostmi 25 kubičnih litrov. S temi prevozi so v zadnjih treh dneh zagotovili dodatnih 3.855 kubičnih litrov vode iz reke Unice. Prejšnji teden so na naslove vseh gospodinjstev v slovenski Istri posredovali zgibanko o tem »Kako ravnati z vodo v času izjemnih razmer v oskrbi s pitno vodo«.

Po informacijah iz Pošte Slovenije so zgibanke dostavljene na naslove vseh 38.127 gospodinjstev, ki imajo registrirane poštne nabiralnike. Za tiste, ki nimajo urejenih poštnih nabiralnikov so dodatne količine zgibank dostavili na sedež občine, kje jih lahko tudi prevzamejo.

Iz Rižanskega vodovoda sporočajo, da uporabnike še naprej pozivajo, da se striktno držijo sprejetih ukrepov prepovedi rabe vode za ne nujne potrebe in racionalno trošijo vodo!

No mi smo opazili, da tako ne ravnajo v Izolski marini, kjer lastniki plovil na njihovih privezih mirno perejo svoja plovila. Zakaj jim to omogočajo bi predstavniki dobavitelja vode seveda morali vprašati lastika marine. Kako je s tem v marinah v Kopru in Portorožu in Piranu še preverjamo.