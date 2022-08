Morda niste vedeli – Prebivalec Slovenije si doma privoščil 26,4 l piva na leto

Ljubljana, 5. avgust 2022 – Po podatkih Statističnega urada RS je v Sloveniji leta 2020 delovalo 68 pivovarn. Povprečna drobnoprodajna cena litra lagerja v trgovini je bila 1,83 EUR, cena pol litra svetlega piva v lokalu pa 2,89 EUR. Po zadnjih razpoložljivih podatkih si je prebivalec Slovenije doma privoščil 26,4 l piva na leto.

Morda niste vedeli, da je prvi petek v avgustu (letos je to, danes, 5. avgusta) svetovni dan piva, ki ga zaznamujemo od leta 2007. Praznujejo ga skoraj povsod po svetu. Dan je posvečen ljubiteljem in ustvarjalcem piva – pivovarjem, hmeljarjem – ter lastnikom pivnic in drugih lokalov.

Pívo je alkoholna pijača, pripravljena z varjenjem in fermentiranjem sladkorjev, ki s pomočjo encimov nastanejo iz škroba, katerega vir so običajno različna slajena in neslajena žita. Za varjenje piva se najpogosteje uporablja ječmen, uporablja pa se tudi pšenica, koruza, riž in proso. Velja za najstarejšo in najbolj priljubljeno alkoholno pijačo na svetu. Med vsemi pijačami je pivo na tretjem mestu po svetovni porabi. Pred njim sta le voda in čaj. Dejavnost proizvodnje piva imenujemo pivovarstvo. Pivo je bilo v zgodovini poznano že starim Egipčanom in Mezopotamcem, vendar so bila njihova piva popolnoma drugačna od današnjih.

Glavne sestavine piva so voda, slad, hmelj in kvas. Slad so namočena, nakaljena in zatem posušena ali pražena žitna zrna. Med kaljenjem v zrnju nastajajo encimi amilaze, ki razgrajujejo škrob v vodotopne sladkorje. Hmelj da pivu grenek okus, kvas pa povzroči alkoholno vrenje, v katerem nastaneta etanol in ogljikov dioksid. Ker se sestavine (tudi voda, ki igra pomembno vlogo pri okusu te pijače), od kraja do kraja močno razlikujejo, prav tako pa se razlikujejo tudi postopki varjenja, so različne tudi lastnosti piva (okus, barva, stopnja alkohola, pena, …)./Vir: SURS in LN/