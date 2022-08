Kako je vlada dvignila cene dobaviteljem elektrike, a ljudem laže, da jih je obvarovala pred podražitvami

Ljubljana, 6. julija 2022 – Od 22. julija je začela veljati dopolnjena uredba o določitvi cen elektrike, v kateri je vlada podrobneje opredelila male poslovne odjemalce, za katere bo veljala omejitev cene električne energije, in sicer od 1. septembra 2022 in naj bi to veljalo do 31. avgusta 2023.

Vlada je določila tudi, da se po uredbi mora upoštevati, da sme cena za veliko tarifo (VT) znašati 0,118 evra/kWh in 0,082 evra/kWh v nizki tarifi (NT) ter v enotni tarifi 0,098 evra/kWh. Vlada je hkrati z omenjeno regulacijo sprejela odločitev, da se ohrani 50 % trošarino, s 1. septembrom pa se bo za 50 % znižal tudi prispevek OVE+SPTE in se bo znižala davčna stopnja DDV iz 22% na 9,5%.

Rekli boste, kaj pa hočete? Svobodo imamo, plešemo lahko in »naša« vlada je poskrbela, da nas dobavitelji – v tem primeru obravnavamo elektriko – ne bodo molzli, kot se jim zahoče.

A ni tako! Vlada namreč s to potezo omogočila, da so nekateri ponudniki – večina – ceno elektrike isto podražili, torej jih je vlada s svojo odločitvijo obdarovala, da so ceno takoj podražili čez njeno omejitev, in sicer, da bodo 1. septembra lahko rekli, da so se prilagodili, kot je to od njih zahteva vlada.

No, in zdaj k dokazu podražitve, ki dokazujejo, da se ponudniki ceno elektrike, za julij, krepko podražili (točni po postavkah v tabeli), in sicer, kot že rečeno zato, da bodo s 1. septembrom lahko javno GOBCALI, da porabnikom elektrike ne bodo podražili, kar jih je v to priselila vlada.

Vlada pa se bo seveda hvalila, kaj je dosegla omejitev cen za naivne državljane, čeprav, vsaj tako kažejo podatki, se je za hrbtom potrošnikov dogovorila s ponudniki elektrike, kako morajo ravnati, da bodo izpadli prijazni in ne oderuhi (kar seveda so!) svojih naročnikov.

In zdaj verodostojni dokazi:

Pogledala smo račun (imamo originalni račun Elektro energije) za mesec junij (račun je bil poravnan 20. julija) in ugotovili, da nam je dobavitelj za VT – višjo tarifo isto naročniku zaračunal »le« po ceni 0,073150 EUR/kWh, torej 61,99 odstotka do dovoljene podražitve, ki mu jo je s 1. septembrom omogočila vlada, to je 0,11800 EUR/kWh. Za NT – nižjo tarifo pa je moral odšteti 0,050440 EUR/kWh, kar znaša »le« 61,51 odstotkov do 100 odstotkov vladne uredbe za to tarifo.

Definirani regulirani ceni po uredbi vlade (stopita v veljavo s 1. septembrom 2022):

− Višja tarifa (VT): 0,11800 EUR/kWh

− Nižja tarifa (NT): 0,08200 EUR/kWh

In nato je bil prejet račun (isti dobavitelj – Elektro energija) za mesec julij. V tem pa sta postavki VT in NT, glej ga zlomka, poskočili v nebo, in sicer:

Električna energija VT 01.07.2022 31.07.2022 31 56 0,119950 (junij: 0,073150 EUR/kWh) – podražitev julij/junij 0,0468 EUR/kWh (več 39,01%)

Električna energija NT 01.07.2022 31.07.2022 31 53 0,089950 (junij: 0,050440 EUR/kWh) – podražitev julij/junij več 0,03951 EUR/kWh (več 43,91%)

A je vredno še kaj dodati? Seveda, to kar vam (nam) »omogoča« vlada, da nas trgovci za prodajo elektrike od 1. septembra ne bi skubili.

− Višja tarifa (VT): 0,11800 EUR/kWh

− Nižja tarifa (NT): 0,08200 EUR/kWh

Seveda vas ne bodo, saj so to naredili že z mesecem julijem (velja za navedenega dobavitelja), kar pomeni, da ni nikakršne posebne potrebe za izpeljavo prilagoditve vladni uredbi. Torej, tako je vlada omogočila dvig cene dobaviteljem elektrike, a ljudem laže, da jih je obvarovala pred podražitvami.

Saj res? Kašna je bila inflacija (doslej 11 odstotna doslej) pa si boste sproti lahko ogledovali na tej povezavi – SURS. No, prav je da spoznate tudi SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., ki je tudi del vašega računa (VELIK DEL) /LN/Foto: LN -arhiv/