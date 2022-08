Delo od doma po januarju začelo upadati

Ljubljana, 11. avgust 2022 – Med oktobrom 2021 in januarjem 2022 je delež zaposlenih v Sloveniji, ki so delali od doma vse dni v tednu, naraščal. Po januarju je bilo takih zaposlenih vse manj – v juniju le še odstotek, kar je enako kot oktobra lani.

Največ zaposlenih delalo od doma januarja – Eden izmed ukrepov za omejevanje širjenja covida-19 je tudi delo od doma. Od oktobra lani do januarja letos, ko je bilo število okuženih s covidom-19 v Sloveniji v porastu, je naraščal tudi delež zaposlenih, ki so delali od doma vse dni v tednu – v januarju je bil ta delež 7-odstoten. Po januarju, ko je število potrjenih primerov covida-19 začelo upadati, pa se je začel zmanjševati tudi obseg dela od doma. V juniju je delal od doma vse dni v tednu le še odstotek zaposlenih, kar je bil enak delež kot v oktobru 2021, ko smo ta podatek začeli spremljati.

Ženske delale od doma v večji meri kot moški – Tudi delež zaposlenih, ki so delali od doma najmanj en dan v tednu, se je spreminjal v povezavi s številom potrjenih primerov covida-19 v Sloveniji. Od oktobra 2021 do januarja 2022 – ko je bil tudi delež teh zaposlenih najvišji – se je povečal za 10 odstotnih točk (na 20 %), z upadanjem števila potrjenih primerov covida-19 od februarja naprej pa se je začel zmanjševati. Junija je bilo takih zaposlenih 9 %, kar je za odstotno točko manj kot v oktobru 2021, ko smo ta podatek začeli zbirati.

Skoraj v celotnem opazovanem obdobju je bil delež zaposlenih, ki so delali od doma najmanj en dan v tednu, višji med ženskami kot med moškimi; razmerje se je obrnilo le v juniju. Največja razlika med moškimi in ženskami je bila novembra 2021, ko je delalo od doma najmanj en dan v tednu 14 % zaposlenih moških in 22 % zaposlenih žensk. V decembru 2021 sta bila deleža najbolj podobna – 18 % pri moških in 19 % pri ženskah. V juniju je na tak način delalo 10 % zaposlenih moških in 8 % zaposlenih žensk.

Prebivalci najbolj omejili druženje v živo med novembrom lani in januarjem – Vpliv covida-19 in ukrepov, povezanih z njim, je bil opazen tudi pri druženju v živo. V novembru 2021 in januarju 2022, ko je število potrjenih primerov covida-19 naraščalo, se je 70 % prebivalcev v živo družilo manj kot sicer. V decembru 2021, ko je število potrjenih primerov nekoliko upadlo, je bilo takih dve tretjini prebivalcev.

Od februarja naprej se je delež prebivalcev, ki so omejevali svoje druženje v živo, hkrati z upadanjem števila potrjenih primerov covida-19 začel zmanjševati – od januarja do aprila se je znižal za 30 odstotnih točk. V maju se je ta delež ponovno nekoliko zvišal (za 8 odstotnih točk, na 48 %), v juniju pa je tako ravnalo 45 % prebivalcev (za 3 odstotne točke manj)./Vir: SURS/