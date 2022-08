Zavarovalnice obračunale za skoraj 2,5 milijarde EUR premij in izplačale za več kot 1,5 milijarde EUR odškodnin

Ljubljana, 27. avgusta 2022 – Na slovenskem zavarovalnem trgu lani ni bilo večjih sprememb. Struktura trga je bila podobna tisti v prejšnjih letih. Večji delež premij in odškodnin je bil ustvarjen v poslovanju s fizičnimi osebami, največ premij je bilo plačanih za prostovoljno zdravstveno zavarovanje.

Struktura zavarovalnega trga brez večjih sprememb – Zavarovalnice so v letu 2021 obračunale skupno za 2.451,2 milijona EUR bruto premij (za 2,5 % več kot v 2020). Večji delež, 1.935,8 milijona EUR (79 %), je bil obračunan fizičnim osebam, manjši pa pravnim osebam (515,4 milijona EUR oz. 21 %). Obračunale so tudi za 1.549,4 milijona EUR odškodnin (za 1,4 % več kot leto prej), od tega 1.333 milijonov EUR (86 %) fizičnim osebam in 216,4 milijona EUR (14 %) pravnim osebam.

K skupnemu znesku obračunanih premij je prispevalo največji delež prostovoljno zdravstveno zavarovanje (26,3 %), sledili sta življenjsko zavarovanje (23,8 %) in zavarovanje kopenskih motornih vozil (14,0 %).

V skupnem znesku obračunanih odškodnin je prav tako največji delež obsegalo prostovoljno zdravstveno zavarovanje (34,8 %), sledili sta življenjsko zavarovanje (28,0 %) in zavarovanje kopenskih motornih vozil (12,9 %).

Fizične osebe porabile največ denarja za prostovoljno zdravstveno in življenjsko zavarovanje – Pri fizičnih osebah je bilo največ premij obračunanih za prostovoljno zdravstveno zavarovanje (626,0 milijona EUR) in življenjsko zavarovanje (576,4 milijona EUR), sledili sta zavarovanje kopenskih motornih vozil (261,0 milijona EUR) in zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil (193,1 milijona EUR). Najvišji znesek odškodnin je bil obračunan pri prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju (535,9 milijona EUR), sledili sta življenjsko zavarovanje (429,6 milijona EUR) in zavarovanje kopenskih motornih vozil (154,3 milijona EUR).

Pravne osebe plačale največ za zavarovanje motornih vozil – Pri pravnih osebah je bil znesek obračunanih premij za zavarovanje kopenskih motornih vozil (81,1 milijona EUR) sicer nižji od zneska za drugo škodno zavarovanje (104,4 milijona EUR), a skupaj z zneskom za zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil (65,0 milijona EUR) so pravne osebe namenile največ za zavarovanje motornih vozil. Zato so bili tudi zneski obračunanih odškodnin za zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil (52,4 milijona EUR) in za zavarovanje kopenskih motornih vozil (45,0 milijona EUR) med najvišjimi; na tretjem mestu so bili zneski obračunanih odškodnin za drugo škodno zavarovanje (29,4 milijona EUR)./Vir: SURS/