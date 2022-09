Če prekršite prometna pravila po Evropi, velja izrečene kazni poravnati, če…?!

Ljubljana, 3. september 2022 – ARAG je globalna zavarovalnica, ustanovljena leta 1935 v Nemčiji in ena od treh največjih zavarovalnic na področju zavarovanja pravne zaščite na svetu. Zavarovalniva ARAG je v Sloveniji prisotena od leta 2004 in ima danes široko mrežo odličnih kontaktnih odvetnikov. Kot zagotavljajo njihova zavarovalnica zagotavlja uresničitvev največje mogoče pravne varnosti, če se vam zgodi, da se v tujini prekršili tamkajšnje predpise in zakone. Seveda je bolje, da jih ne.

Če pa se vam to le zgodi, smo po njihovi javni objavi odločili povzeti, (je njihova avtorska last) kašne kazni vas čakajo, če po nekaterih evropskih državah kršite prometa pravila. Pri Aragu ponujajo pravno pomoč, da ne bo pomote za finančno nadomestilo, če bi se slučajno znašli v težavah, zaradi kršitve predpisov – v tem primeru prometni. Po njih povezememo pregled višine kazni za nekatere kršitve prometnih predpisov, ki vam lahko izpraznijo denarnico, a vam tudi nakoplje še druge številne težave.

Ko pravijo pri omenjeni zavarovalnici, enako mislimo tudi mi, velja predpise tako doma kot v tujini upoštevati (katere si lahko ogledate po državah na tej povezavi – Vir: AMZS), saj je kazni, ki jih od tam prejmete (v državah članicah EU) je že nekaj let v Sloveniji mogoče tudi izterjati. Če boste morebiti po dopustu v svojem poštnem nabiralniku našli obvestilo o prekršku iz tujine, ga nikar ne ignorirajte. Ravno nasprotno! Če veste, da ste bili udeleženi pri kršitvi, bolje rečeno, če ste ga zakrivili, je najbolje, da izrečeno vam kazen, čim prej poravnate. No, če pa mislite, da niste krivi, se lahko obrneta za nasvet tudi na zavarovalnico, ki jo omenjamo v uvodu.

Da ne bo pomote! Ta objava ni naročena in plačana promocija zavarovalnice, katere podatke smo uporabili. A smo njih omenili zato, ker se nam je zdelo, da imajo za svoje potencialne komitente pripravljeno ustrezno predstavitev, za vse, ki potujemo pogosto po Evropi, in da na poučen način opozorijo, da kaznim za prekrške, ki smo jih, morda hote ali nehote, naredili v Evropi, ob tem pa se ne velja sprenevedati, da smo bili pozabljivi na prekrške, ki smo jih tam zagrešili. Namreč ta »pozabljivost« nas, namreč, zdaj v elektronsko povezani Evropi, lahko neprijazno udari po žepu.

In zdaj k uvodu omenjenim prekrškom in kaznim, ki jih velja poravnati, če prekršite pravila v navedenih državah, in sicer, če ?