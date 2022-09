Na kino prihaja dokumentarec o enem od najvplivnejših umetnikov našega časa, pevcu Davida Bowieja

Ljubljana, 21. september 2022 – Glasba enega največjih in najvplivnejših umetnikov našega časa, pevca Davida Bowieja, prihaja v kinematografe – se razume tudi v slovenske.

Biografski dokumentarec z naslovom Moonage Daydream (poimenovan po pevčevi istoimenski skladbi), ki ga je režiral Brett Morgen, prav tako pa napisal scenarij in film produciral, osvetljuje življenje in genialnost enega od najvplivnejših umetnikov našega časa Davida Bowieja.

Celovečerna izkustvena kinematografska odiseja Bretta Morgna (The Kid Stays in the Picture, Cobain: Montage of Heck, Jane) je povedana skozi vzvišene, kalejdoskopske in še nikoli videne posnetke, nastope in glasbo, raziskuje pa ustvarjalno, glasbeno in duhovno potovanje Bowieja. Film temelji na osebni pripovedi Bowieja in je prvi uradno odobreni film o umetniku.

Predpremierni projekciji bosta na ogled v Kinodvoru ta petek, 23. septembra in v Cineplexx Ljubljana Rudnik v sredo, 28. septembra .

Brett Morgen: »Bowieja ni mogoče definirati, lahko ga le doživimo …«



David Bowie, ki velja za enega največjih umetnikov našega časa, že več kot 50 let premika kulturo. Dokumentarec Moonage Daydream je prvi posthumni film o Bowieju, ki so ga skrbniki pevčeve umetniške zapuščine odobrili. Režiserju Morgnu so leta 2017 omogočili dostop do pevčeve obsežne zbirke, v kateri so redke in še nikoli videne risbe, posnetki, filmi in dnevniki, njegova ustvarjalna dela in osebni arhivi pa obsegajo več kot pet milijonov primerkov umetniških del.





Morgen je štiri leta sestavljal film in še dodatnih 18 mesecev oblikoval zvočno kuliso, animacije in barvno paleto. Za film je ekipa za zvok – vključno z Bowiejevim dolgoletnim sodelavcem, prijateljem in glasbenim producentom Tonyjem Viscontijem ter z oskarjem nagrajenim mešalcem zvoka Paulom Masseyem (Bohemian Rhapsody) – na novo zmiksala in prevedla Bowiejeve izvirnike za kinematografe, ki bodo predstavljali dokumentarec v več različicah (12.0, 5.0, Atmos in 7.1/5.1.)



Skozi svojo kariero in skozi generacije nas je Bowie učil, da so naše razlike naše prednosti. V dokumentarcu nam Bowie ponuja načrt, kako preživeti 21. stoletje in vabi občinstvo, da slavi njegovo zapuščino, doživlja vpliv kot še nikoli doslej ter se potopi v edinstveni svet, ki je “Bowie”.

Zanimivosti:

David Bowie se je večinoma ukvarjal z glasbo in filmom , raziskoval pa je tudi različna druga umetniška področja, kot so ples, slikarstvo, kiparstvo, video kolaž, pisanje scenarijev, igro in gledališče v živo.

Film je bil letos premierno prikazan na filmskem festivalu v Cannesu.

IGRALSKA ZASEDBA: David Bowie

REŽIJA: Brett Morgen

SCENARIJ: Brett Morgen

PRODUCENTI: Brett Morgen