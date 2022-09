Stališče Mladih zdravnikov Slovenije glede napovedane zdravniške stavke je, da jo podpirajo

Ljubljana, 21. september 2022 – Mladi zdravniki Slovenije so nam posredovali svoje stališče javnozdravstvenih zavodov na način, da se v njih vzpostavijo konkurenčni delovni pogoji, vključno s korekcijo osnovne plače. To je potrebno storiti, po njihovem mnenju, takoj, saj je zadovoljen zdravstveni delavec zadnje upanje za javni zdravstveni sistem v Sloveniji.

Prepričana so, da je desetletja slabo vodena zdravstvena politika, terjajo hitre in odločne poteze ministra za zdravje ter vlade, če jim je mar za zdravje državljanov. Ministrov (p. p. mislijo seveda na ministra dr. Loredana) predlog o rešitvi plačne problematike v letu 2024 je zanje popolnoma nesprejemljiv.

Zato Mladi zdravniki Slovenije sporočajo, da podpiramo stavko, ki jo je napovedal sindikat Fides, z začetkom 19. 10. 2022. In ob tem dodajo »Gre za zdravje vseh nas«!

Obenem so posredovali za objavo še njihov govor na včerajšnji letni konferenci Fidesa, ki je aktivno dostopen na tej povezavi.

Ter tudi povezava do še vedno aktualne grafike z urnimi postavkami mladih zdravnikov – DOSTONO NA TEJ POVEZAVI

Ob so dodali še! »Glede na to, da mediji predstavljate pomembno in močno četrto vejo oblasti, upamo, da boste prepoznali pomen naših prizadevanj za ohranitev dostopnega zdravstvenega sistema, in nas v naših prizadevanjih podprli. V resnici gre za zdravje vseh nas. Po poti, po kateri hodimo sedaj, pa so šli že zdravstveni sistemi Romunije, Srbije, BiH, Makedonije, itd. Skupno vsem tem državam je, da se je zgodil “pregon” zdravnikov iz javnih ustanov v privatne ter tujino in sicer ravno s slabimi delovnimi pogoji v javnih zdravstvenih ustanovah. Žal Slovenija ponavlja isto napako in nič ne kaže, da bi politiko to zanimalo«.

Da boste s stališčem Mladih zdravnikov Slovenije, glede napovedane zdravniške stavke seznanjeni, kot to sporočajo javnosti (velja dodati, ker bi javnost morala biti zainteresirana, da se seznani z njim) vam njihovo sporočilo za javnost prenašamo, skoraj v identični, posredovani nam vsebini./LN/ Foto: LN – le ponazoritvene/