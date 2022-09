Jutri odpira vrata največji festival za starejše v Evropi!

Ljubljana, 26. september 2022 – V ljubljanskem Cankarjevem domu jutri, 27. septembra, odpira vrata že 21. Festival za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO), največji dogodek za starejše v Evropi in osrednja obeležitev Mednarodnega dneva starejših v Republiki Sloveniji prvega oktobra. Festival bo potekal od 27. do 29. septembra med 9. in 18. uro. Vstop za obiskovalce je prost!





Strokovni program, eden ključnih delov festivala, se bo odprl z uvodno okroglo mizo na temo sprememb, ki bi jih morala prinesti digitalna preobrazba v življenja starejših oseb in ranljivih skupin Kaj nam prinaša digitalna preobrazba?, katerega nosilec je ravno Festival za tretje življenjsko obdobje z Andrejem Jusom kot predsednikom programskega sveta letošnjega festivala na čelu. V uvodu okrogle mize v torek ob 12. uri v dvorani M1 bosta ministrica za javno upravo Sanja Ajanovič Hovnik in dr. Aida Kamišalić Latifić, državna sekretarka na Službi vlade za digitalno preobrazbo, predstavili prioritetne naloge in izzive digitalne preobrazbe slovenske družbe in javne uprave RS.



O minljivosti, starosti in dostojanstvu bodo spregovorili minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, pater Karel Gržan, dr. Manca Košir in Tanja Petkovič, vodja Sektorja za dolgotrajno oskrbo na Ministrstvu za zdravje. V sredo, 28. septembra, ob 16. uri v dvorani M3/4 se bo z vsemi prisotnimi pogovarjala Carmen L. Oven.

OD POKLICA KMETA DO KOŠARICE ŽIVIL

Na razstavnem prostoru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano to leto pripravljajo bogat in pester program, kjer bodo predstavljali: poklic kmeta, ki ima pri nas še vedno nekoliko slabšalen predznak, čeprav je današnji dobi kmet sodoben, inovativen, uspešen in podjeten, predvsem pa zaradi svoje vloge pri pridelavi hrane in dela z naravo spoštovanja vreden in ključen, v kampanji »Lepo je biti kmet; ekološke kmetije Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije, ki bodo poskrbele, da boste obiskovalci festivala lahko poskusili njihove pridelke in se prepričali, da s slovenskih kmetij prihaja najkakovostnejša hrana; košarica živil, projekt ministrstva, katerega glavni cilj je transparentno predstaviti ponudbo najpomembnejših živil in tako potrošnikom zagotoviti lažjo izbiro med primerljivimi proizvodi pri različnih trgovcih. Na enem mestu lahko uporabniki primerjate ponudbo izdelkov glede na kakovost, poreklo in ceno. Projekt spremljanja in primerjave maloprodajnih cen, porekla in kakovosti primerljivih osnovnih živil se bo izvajal med 1. 9. 2022 in 31. 3. 2023, izsledke projekta pa vam bodo predstavili tudi v času festivala.

NA FESTIVAL Z VLAKOM

Slovenske železnice spominjajo obiskovalce, da se na prireditev lahko udobno in okolju prijazno pripeljejo z vlakom saj se od 1. julija 2020 lahko upokojenci, oziroma osebe starejše od 65 let, imetniki invalidske evropske kartice in vojni veterani na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo in 67/19) brezplačno vozijo v medkrajevnem javnem potniškem prometu.



POLICIJA O VARNOSTI V PROMETU IN VSAKDANJIKU

Policisti bodo na Festivalu obiskovalcem vseh starosti vsak dan svetovali, kako je treba ravnati, da zavarujete svojo lastnino in se izognete nevarnim situacijam, na primer pri dvigu gotovine na bankomatu, med potovanjem s sredstvi javnega prevoza, ob obiskih neznancev na domu ipd. O prometni varnosti se lahko posvetujete tudi s policistom prometnikom. Vsak dan se jim bodo pri delu pridružili tudi zvesti štirinožni pomočniki – policijski kužki.



Rdeča nit letošnjega programa je digitalizacija za vse generacije, v okviru katerega bo veliko delavnic in izobraževanj na temo rabe pametne telefonije, računalništva ipd., v letošnjem letu pa bodo v okviru akcije Računalniki za starejše v sodelovanju z Društvom Duh časa starejšim, ki težje dostopajo do opreme, podeljeni računalniški kompleti (rabljeni, a v delujočem stanju) z odprtokodno programsko opremo. Na Festivalu bo tradicionalno na voljo tudi bogat izobraževalni in kulturni program, kjer bo predstavljeno več kot 80 pevskih, plesnih in glasbenih nastopov, več kot 20 brezplačnih izobraževalnih dogodkov in delavnice, 8 strokovnih razprav, potekale pa bodo tudi številne predstavitve izdelkov in storitev za aktivno staranje na številnih razstavnih prostorih. Kot soorganizator se bo predstavila tudi Mestna zveza upokojencev Ljubljana OPZDU s svojimi dnevnimi centri aktivnosti, Mestna občina Ljubljana pa za vse upokojence pripravlja voden ogled mesta in različnih kulturnih in drugih točk. Za medkulturno popestritev bodo poskrbeli člani društev upokojencev iz Međimurja, Umaga, Makedonije, prisotni pa bodo tudi predstavniki iz Italije.



VZPOREDNI MEDNARODNI SEJEM ZBIRATELJSTVA COLLECTA

Istočasno kot Festival za tretje življenjsko obdobje bo potekal tudi 14. Mednarodni sejem zbirateljstva Collecta, ki vsako leto na dogodek privabi zbiralce in trgovce kovancev, bankovcev, znamk in razglednic, starih knjig in tiskov, figuric in drugih drobnih zbirateljskih predmetov. V letošnjem letu bodo sodelovali trgovci iz petih držav, tematska razstava na temo nostalgije pa bo predstavila znamke, izdane ob 75. obletnici priključitve Slovenskega Primorja in Istre k Jugoslaviji (194–47), razglednice in značke z upodobitvijo Slovencev na kulturnem, športnem in političnem področju na območju Slovenije in zamejstva v obdobju Avstro-Ogrske in stare Jugoslavije, široko razstavo čipk v filatetliji, razstavo knjig Moja otroška knjiga in še mnoge druge. Vstop na oba vzporedna dogodka je prost. Več na f3zo.si in collecta.si.