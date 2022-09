Ljubljane kot del dokumentarne serije mednarodno priznane produkcijske hiše Zinc Media

Ljubljana, 27. september 2022 – Ob svetovnem dnevu turizma, 27. spetembru, je priznana londonska produkcijska mreža Zinc Media v sodelovanju z mednarodno organizacijo Sustainable Travel International in prvo mednarodno revijo o trajnostnem življenjskem slogu Sublime Magazine lansirala serijo dokumentarnih videov, ki prikazujejo trajnostne prakse destinacij po celem svetu.

Med njimi je kot »prestolnica z zeleno dušo« predstavljena Ljubljana. Video bo imel izjemen doseg, predstavljen bo tudi v britanskem mediju Independent in na ameriški tiskovni agenciji Associated Press.

Serija epizod, ki na dokumentaren način prikazujejo trajnostne destinacije in njihove odlične prakse, pod naslovom »Trajnostno potovanje: kam potem?« predstavlja izjemne destinacije po celem svetu, med njimi so Avstralija, Norveška, Danska, Utah, Barbados. Serijo sestavlja 16 epizod, samostojnih videov, med njimi je predstavljena tudi Ljubljana. Slednja je v petminutnem samostojnem videu izpostavljena kot najbolj zelena prestolnica, ki se ponaša z »zeleno dušo«. Zgodbo o Ljubljani pripoveduje ženski glas, saj je Ljubljana, kot pravijo producenti videa, ženska.





»Namen te serije je pritegniti in navdihniti gledalce, da bodo začeli tudi v svojem zasebnem ali poklicnem življenju sprejemati odločitve, ki bodo v prid trajnostnemu vidiku potovanj,« je ob lansiranju serije izpostavila Paloma Zapata, izvršna direktorica organizacije Sustainable Travel International.



Zeleni dragulj v osrčju Evrope



V videu so predstavljene pomembne trajnostne prakse Ljubljane, ki so plod uspešnega delovanja velike mestne družine. Vse od zelenih površin mesta z največjim območjem brez avtomobilov v Evropi, Kavalirja, Zelenih nabavnih verig, osrednje tržnice in umestitve Ljubljane na Unescov seznam svetovne dediščine. S svojim vrtom, na katerem vzgajajo vse potrebno za pripravo jedi, se predstavlja izjemen chef Jorg Zupan iz restavracij Atelje in Breg. Kot primer regenerativnega turizma je izpostavljena Marija Lah, edina dežnikarica v Ljubljani, predstavljen je tudi najsodobnejši in najbolj trajnosten objekt za predelavo odpadkov v Evropi RCERO Ljubljana. Gledalci po celem svetu se lahko seznanijo s papirnim laboratorijem PapLab in njihovim izdelovanjem papirja iz invazivnih vrst rastlin. Zelo zgovoren je tudi zaključek videa, ki gledalce nagovori, da »ni presenetljivo, da je Ljubljana najbolj zelena prestolnica«.



Velik doseg, izpostavitev v mednarodno priznanih medijih



Serijo videov je producirala in izdala mednarodno uveljavljena produkcijska hiša Zinc Media v sodelovanju z mednarodno organizacijo Sustainable Travel International (STI) in prvo mednarodno revijo o trajnostnem življenjskem slogu Sublime Magazine. Ob tem so pripravili tudi podroben medijski načrt komuniciranja, s serijo videov bodo nagovorili ključne medije po celem svetu, med njimi BBC, Business Traveller, Condé Nast Traveler, CBS News – Eye on Travel, Financial Times, Marie Claire, National Geographic Traveler in The Guardian. Predstavljeni bodo v enem največjih britanskih medijev Independent, povzela jih bo ameriška tiskovna agencija Associated Press. Celo leto bodo predvajani na spletni strani Sustainable Travel International in Sublime TV, tri mesece pa izpostavljeni v reviji Sublime Magazine.



STI bo serijo videov delila tudi s svojo široko mrežo partnerjev, med katerimi so uveljavljene mednarodne organizacije – GSTC, UNEP, UNWTO, ABTA, The Travel Foundation, The Center for Responsible Travel, Green Destinations in številne druge.





Sublime magazine aktivno spremlja trajnostno delovanje destinacij po svetu, Mestna občina Ljubljana pa s svojimi trajnostnimi praksami močno prednjači v Evropi, kar jo je postavilo na vrh zanimanja produkcijske ekipe. Slednji so se za pomoč pri izvedbi snemanja obrnili tudi na Turizem Ljubljana, kjer so nemudoma prepoznali izjemno vrednost projekta in pri njem aktivno sodelovali, video pa prejeli tudi v last za nadaljnjo uporabo.



Video si lahko ogledate tukaj.