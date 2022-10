Huawei predstavil prvi pametni telefon na svetu s prilagodljivo 10-stopenjsko zaslonko, ter…

Ljubljana, 1. oktober 2022 – Na posebnem dogodku, ki je potekal v glavnem mestu Srbije, Beogradu, je Huawei uradno predstavil izbor novih izdelkov, s katerimi utrjuje vodilno vlogo na trgu mobilnih naprav. Gre za prvi pametni telefon na svetu s prilagodljivo 10-stopenjsko zaslonko Huawei Mate 50 Pro, elegantna telefona Huawei nova 10 in Huawei nova 10 Pro s 60-milijonskim tipalom sprednje kamere in naprednimi načini hitrega polnjenja SuperCharge, naslednjo generacijo 12,6-palčnega tabličnega računalnika MatePad Pro in revolucionarno pametno uro Huawei Watch D za merjenje krvnega tlaka in snemanje elektrokardiograma (EKG).



»Huawei še naprej posameznikom, družinam in organizacijam zagotavlja vrhunsko tehnologijo. To je razlog, da nikoli ne bomo opustili posla s pametnimi telefoni, ki so v središču naše strategije. Novi vodilni pametni telefon Huawei Mate 50 Pro in serija Huawei nova 10 so najboljši primer te filozofije. Omogočiti dostop vsem do revolucionarnih inovacij in voditi razvoj mobilne industrije,« je dejal Derek Yu, predsednik podjetja Huawei Consumer BG za Srednjo in vzhodno Evropo, Skandinavijo in Kanado.



Huawei Mate 50 Pro – vodilni pametni telefon z revolucionarno zaslonko

Povsem novi pametni telefon Huawei Mate 50 Pro predstavlja vrhunec inovacij v seriji Mate in je hkrati najzmogljivejši pametni telefon v zgodovini podjetja Huawei. Nudi povsem novo izkušnjo mobilne fotografije ob elegantnem in izjemno vzdržljivem dizajnu.

Pametni telefon Huawei Mate 50 Pro nudi vrhunsko kamero Ultra Aperture s 50-milijonskim tipalom in 10-stopenjsko nastavljivo zaslonko s ključnim napredkom optičnega sistema, mehanske strukture ter tehnologije zajema in obdelave fotografij. Izredno široka zaslonka f/1,4 v kombinaciji s tehnologijo XD Fusion Pro in visoko občutljivostjo na svetlobo, poskrbi za primerno svetlost ter za podrobnosti v svetlih in zasenčenih področjih fotografije. Pametno prilagajanje zaslonke obenem zagotovi, da je zajem svetlobe pri samodejnem načinu usklajen s prizorom in scenarijem fotografiranja, medtem ko imate v ročnem načinu možnost prilagajanja globinske ostrine oziroma raven zamegljenosti ozadja. Zahvaljujoč temu boste zlahka posneli izjemne portrete s popolnimi kožnimi odtenki, teksturo in ravno prav zamegljenim ozadjem, očarljive in žive pokrajine, čudovite bližinske (makro) fotografije z ostrim ospredjem in naravno zamegljenim ozadjem ter po zaslugi naprednega nočnega načina odlične fotografije tudi v trdi temi.

Poleg značilnega oblikovalskega jezika serije Mate z aksialno simetrijo, Huawei Mate 50 Pro prvič doslej uporablja elegantno zasnovo stopničastega vzorca »Clous de Paris«, ki prikazuje novo vrste urejene lepote elegantne do zadnje podrobnosti. Mate 50 Pro v posebni oranžni različici iz veganskega usnja je opremljen še z na padce odpornim steklom »Kunlun Glass«, kar potrjuje pet zvezdic na certifikatu švicarskega podjetja SGS. S tem je postal prvi pametni telefon s takšnim dokazilom, kar predstavlja še en preboj podjetja Huawei na področju znanosti o materialih. Ohišje novega pametnega telefona je odpornejše na vodo po standardu IP68 celo do globine šestih metrov . Na pričakovani ravni so tudi njegove ostale strojne zmogljivosti ob tem, da gre za prvi Huaweiev telefon s sistemom EMUI 13, ki poenostavlja upravljanje z enim dotikom.

Huawei nova 10 in nova 10 Pro – eleganten dizajn, 60 MP sprednja kamera in napredno hitro polnjenje

Povsem nova Huawei nova 10 in nova 10 Pro združujete neverjetno elegantni dizajn inovativnega in kakovostno izdelanega ohišja z legendarnim obročem Star Orbit Ring. Ob tem je pametni telefon nova 10 Pro debel vsega 7,88 mm, medtem ko je ohišje telefona Huawei nova 10 s 6,88 mm celo za milimeter tanjše.

Deseto generacijo serije nova poleg videza odlikujejo inovacije sprednje kamere, da bi pametna telefona Huawei nova 10 in nova 10 Pro spremenila tradicionalni pristop k mobilni fotografiji. Oba se namreč ponašata z impresivno ultra širokokotno sprednjo kamero s kar 60-milijonskim slikovnim tipalom, ki lahko zajema posnetke v razločljivosti 4K. Pametni telefon nova 10 Pro ima poleg te še 8-milijonsko portretno kamero za kristalno čiste posnetke od blizu, ki kot prva v industriji podpira 2-kratno optično in do 5-kratno digitalno povečavo. Je tudi prva sprednja kamera s takojšnim samodejnim ostrenjem s štirifaznim zaznavanjem (Quad Phased Detection), pri katerem vsaka slikovna pika prispeva tako k zajemu fotografije kot k ostrenju.



Pri tem seveda niso zanemarjene ostale zmogljivosti. Med temi izstopa 50-milijonska zadnja kamera z napredno obdelavo slike, hitro osveževanje zaslona in načini hitrega polnjenja. Tipalo zadnje kamere je opremljeno s Huaweievim barvnim filtrom RYYB, omogoča takojšno samodejno ostrenje QPD ter ima vključeno tehnologijo zaklepa brez zakasnitve (ZLS), ki se posebej dobro obnese med fotografiranjem v pogojih šibke svetlobe. Da bi omogočil brezskrbno uporabo, Huawei še naprej vodi v inovacijah hitrega polnjenja. Pametni telefon Huawei nova 10 Pro podpira 100-vatno hitro polnjenje SuperCharge z novim Turbo načinom, ki presega dosedanje omejitve. Dovolj je namreč le 10 minut in baterija bo napolnjena do 60 odstotkov, medtem ko 20 minut zadošča za polno napolnjenost .

Huawei MatePad Pro – 12,6-palčna tablica naslednje generacije

Vrhunskemu tabličnemu računalniku za zahtevnejše uporabnike je Huawei spremenil zunanjo zasnovo in celovito nadgradil strojno in programsko opremo, s poudarkom na kakovosti zaslona in avdiovizualni izkušnji. To prinaša pametnejšo uporabniško izkušnjo in z novimi načini upravljanja dodatno izboljšuje ustvarjalnost in produktivnost. Novi tablični računalnik je namreč na voljo z 12,6-palčnim zaslonom OLED Real Color FullView s 120-herčnim osveževanjem, 90-odstotnim razmerjem med zaslonom in ohišjem ter tehnologijo univerzalne barvne konsistence, ki zagotavlja bogatejše funkcije in dosleden prikaz barv na vseh napravah.



Huawei MatePad 10 Pro prinaša pametnejše izkušnjo uporabe tabličnih računalnikov. Funkcije, kot sta množitelj aplikacij in podpora več oken, omogočajo izboljšano večopravilnost. Poleg tega je zagotovljena podpora za pisalo Huawei M-Pencil druge generacije in za magnetno tipkovnico. Oboje omogoča vsestranskost pri preklapljanju med pisarniškimi, ustvarjalnimi in študijskimi primeri rabe.

Ohišje novega tabličnega računalnika je zasnovano s posebnim postopkom, ki zagotavlja odlično estetiko ob edinstveni in elegantni barvi, ki hkrati nudi odličen ergonomski občutek držanja naprave v roki. Z osmimi zvočniki avdio sistema Huawei Sound pa je zagotovljena tudi poglobljena avdiovizualna izkušnja.

Huawei Watch D – prva pametna ura Huawei z merjenjem krvnega tlaka in snemanjem EKG

Pametna ura Huawei Watch D spreminja način spremljanja zdravja z naprednim visoko zmogljivim senzorskim modulom za snemanje elektrokardiograma (EKG) in merjenje krvnega tlaka. Da je primerna za uporabo na tleh Evrope, priča podeljen certifikat CE.

Toda ura je pravzaprav mnogo več kot le tipalo krvnega tlaka ali naprava za merjenje srčnega utripa. Je popolnoma funkcionalna pametna ura, ki poleg omenjenega, nudi 70 športnih načinov in celovito spremlja zdravje z analizo kakovosti spanja, celodnevnim spremljanjem nasičenosti kisika v krvi, zaznavo temperature kože in spremljanjem ravni stresa .

Nudi pa še veliko več. Od nedavnega bo mogoče podatke zbrane s to ali drugimi urami Huaweia preko aplikacije Zdravje sinhronizirati s priljubljeno storitvijo Strava in jih deliti s prijatelji.

Mobilne storitve Huawei (HMS)

Huawei z resnično impresivno hitrostjo še naprej razvija ekosistem HMS, da bi na različnih napravah ponudil vrhunske možnosti zemljevidov in navigacije, iskanja, pošte in nakupovanja. Za iskanje in nameščanje aplikacij je na voljo več načinov, med katerimi je daleč najbolj priljubljena trgovina AppGallery, ki ima žej 580 milijonov aktivnih mesečnih uporabnikov, od tega več kot 45 milijonov v Evropi. Na voljo je več kot milijon aplikacij, število aplikacij pa se je na letni ravni povečalo za 147 %. Registriranih je tudi že več kot 5,75 milijona razvijalcev. Na voljo je tudi neodvisna trgovina z aplikacijami Gspace, v kateri lahko uporabniki iščejo in dostopajo do vseh priljubljenih Googlovih aplikacij in storitev, kot so Googlovi Zemljevidi, YouTube in druge.

Razpoložljivost – Od predstavljenih naprav bodo v Sloveniji na voljo pametni telefoni Mate 50 Pro, Huawei nova 10 ter Huawei nova 10 Pro, in sicer od sredine oktobra.