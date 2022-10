Spar Slovenija in Cedevita Olimpija z roko v novo evropsko sezono

Ljubljana, 10. oktober 2022 – Košarkarji, člani strokovnega štaba in vodstva KK Cedevita Olimpija so skupaj s podjetjem Spar Slovenija v ponedeljek, 10. oktobra, z novinarsko konferenco v ljubljanskem nakupovalnem središču ALEJA na njeni edinstveni ozelenjeni strehi ALEJI SKY tudi uradno vstopili v novo evropsko sezono.

Malo več kot 48 ur pred začetkom nove sezone v 7DAYS EuroCupu je nakupovalno središče ALEJA skupaj s podjetjem Spar Slovenija gostilo košarkarje, člane strokovnega štaba in vodstvo KK Cedevita Olimpija, vsi zbrani pa so nagovorili navijače in prisotne predstavnike medijev na novinarski konferenci pred novo evropsko sezono, v kateri Zmaji znova ciljajo na najvišja mesta.

V minuli sezoni se je ljubljanskim košarkarjem uspelo prebiti vse do četrtfinala Evropskega pokala, kjer jih je nato ustavila prav turška ekipa Frutti Extra Bursapor, ki v sredo ob 20.00 prihaja v stožensko lepotico v prvem kolu 7DAYS EuroCupa.

Vstop v novo evropsko sezono je bila idealna priložnost tudi za naznanitev nadaljnjega sodelovanja med podjetjem Spar Slovenija in KK Cedevita Olimpija, ki z roko v roki sodelujeta že več kot dve desetletji, še naprej pa bo del sponzorske družine ljubljanskega kluba tudi nakupovalno središče ALEJA. Pred mikrofon so tako stopili David Kovačič, generalni direktor podjetja Spar Slovenija, Toni Pugelj, direktor nakupovalnega središče ALEJA in Davor Užbinec, direktor KK Cedevita Olimpija.

»Ponosni smo, da bosta Spar Slovenija in ALEJA še naprej del družine Košarkarskega kluba Cedevita Olimpija. Podjetje Spar Slovenija je naš sponzor že več kot dve desetletji in veseli smo, da nadaljujemo našo skupno pot. Enako velja tudi za nakupovalno središče ALEJA, ki se nam je pridružilo pred nekaj leti, zdaj pa nas že tretje leto zapored pred začetkom sezone gosti v svojih atraktivnih prostorih. Pred nami je nova evropska sezona, v kateri smo bili v minuli sezoni izredno uspešni, v prihajajočih mesecih pa se želimo znova boriti za nove uspehe ter z zmagami prinašati radost in veselje med vse košarkarske navdušence širom Ljubljane in Slovenije,« je povedal direktor KK Cedevita Olimpija, Davor Užbinec.

David Kovačič, generalni direktor podjetja Spar Slovenija, je ob podaljšanju sodelovanja povedal: »Z velikim veseljem nadaljujemo naše partnerstvo s Košarkarskim klubom Cedevita Olimpija. Olimpija je ambiciozen klub z bogato zgodovino in močjo dosegati vrhunske uspehe. In tudi mi želimo doprinesti svoj del k ustvarjanju navijaške kulture in aktivnega življenjskega sloga. Verjamem, da bomo s skupnimi močmi na domače tekme zvabili še več navijačev.«

»ALEJA je že od samega začetka med večjimi pokrovitelji košarkarskega kluba Cedevita Olimpija. Tudi sam rad spremljam tekme in napredek fantov. Veseli me, da lahko soustvarjamo zgodbo s tako povezano ekipo. Seveda spodbujam tudi navdušence nad košarko, da naj v čim večjem številu podprejo svojo ekipo,« je dejal direktor ALEJE Toni Pugelj.

»V naših fantih vidim motivacijo, saj košarka zanje ni samo šport, ampak način življenja. Ponosen sem, da jih imamo in jih lahko podpiramo skozi leta. Želim si in verjamem, da bo naše sodelovanje tudi v prihodnje tako uspešno,« je še pojasnil Pugelj.

Vstopnice za ogled sredinega obračuna prvega kola 7DAYS EuroCupa med Cedevito Olimpijo in Frutti Extra Bursasporjem so že na voljo!