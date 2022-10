Zakaj je nujna uskladitev plač v zdravstvu? Zato!

Mladi zdravniki Slovenije so nam posredovali analizo zdravniških plač od leta 2008 do danes. Z njo dokazujejo s podatki, in prav imajo, zakaj je nujno uskladitev plač v zdravstvu.

In to dokazujejo zaključki analize, ki prikazuje – več na na njihovi spletni strani – AKTIVNA POVEZAVA:

1. V obdobju 2008-2022 so zdravniške plače iz razmerja 1,12- do 3,09-kratnika povprečne plače padle na razmerje 0,71- do 1,98-kratnik povprečne plače.

2. Če bi upoštevali samo vpliv inflacije in se želeli vrniti na vrednosti iz leta 2008, bi bilo treba vsem zdravnikom dvigniti plače za 8 plačnih razredov.

Mladi zdravniki, svojimi dokazi, sporočajo tudi, da se zavedajo, da uskladitev plač ne bo odpravila vseh težav v slovenskem javnem zdravstvenem sistemu, vendar je eden od predpogojev, da se sistem stabilizira.

Na osnovi navedene analize Mladi zdravniki pričakujejo – prav je, da zahtevajo, to dodajamo mi -, da morata biti ustrezna odgovornost in znanje ustrezno ovrednotena in neto urna postavka 5,5 eura za zdravnika na začetku kariere to gotovo ni.

Naj dodamo, da znaša minimalna urna postavka za študentsko delo – bruto: 6,17 €, oz. neto: 5,21 € (nakazilo, ki ga dijak/študent prejme na bančni račun).

Zato imajo mladi zdravniki prav, ko pravijo, ali se njihov status ne uredi, da se bo eksodus zdravnikov iz javnega sistema nadaljeval. Kot je znano, imamo v Slovenji že zdaj vsaj 1000 zdravnikov premalo glede na povprečje EU.

Upati je, da se bodo pristojni le zbudili in uredili nujno uskladitev plač mladih zdravnikov in se ne posvečali le NVO-jem in na splošno javnemu sektorju, tako vse počez. /Pripravil J. Temlin/Fotografija – arhiv LN/tabela – press Mladi zdravniki/