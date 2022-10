Telemach bo s projektom Job Lab pripravljal mlade na iskanje zaposlitve

Ljubljana, 17. oktober 2022 – Slovenski telekomunikacijski operater Telemach je začel izvajati delavnice za dijake tehnično usmerjenih srednjih šol. Na njih bo mlade opolnomočil z znanjem, ki ga potrebujejo za razumevanje in poznavanje trga dela, ter jih usmeril pri iskanju prve zaposlitve.

Kot sporočajo hiter razvoj tehnologije in pospešena digitalizacija zahtevata ustrezno izobražen kader, ki ga v panogi informacijskih in komunikacijskih tehnologij že primanjkuje. Ker bo prihodnost temeljila na analizi podatkov ter informacijskih in digitalnih rešitvah, je ustrezen kader na omenjenih področjih ključen.

Zato so na Telemachu sklenili mladim podati potrebna znanja za uspešen prehod na trg dela in z novim šolskim letom začeli izvajati projekt, imenovan Job Lab. Z njim bodo mlade opremili z znanjem, ki ga potrebujejo za vstop na trg dela, z osredotočenostjo tako na trde kot tudi mehke veščine. Med slednje štejemo npr. timsko delo, komunikacijo, ustvarjalnost, prilagodljivost, reševanje konfliktov in kritično mišljenje. Dobro razvite mehke veščine imajo veliko vrednost in pridejo prav na kateremkoli delovnem mestu. Med delodajalci so izjemno cenjene, saj pomagajo graditi dobre odnose s sodelavci in strankami ter prispevajo k razvoju in napredku zaposlenega.

Na 10-urnih delavnicah bo Telemach dijakom predstavil trg dela, poklice prihodnosti ter znanje, ki je potrebno za njihovo opravljanje. Dijakom se bo na delavnicah predstavil tudi United Cloud, vodilni inovacijski center v regiji, zavezan k razvoju digitalnih storitev s področja telekomunikacij, medijev in TV-industrije ter celostnih rešitev za izdelke prihodnosti. O razcvetu tehnološke industrije in njenem vplivu na trg dela, svojem delu in tehnoloških kompetencah prihodnosti bosta spregovorila direktor za tehnološki razvoj na United Cloudu Sergej Berišaj ter produktni vodja platforme EON TV Dušan Smolnikar.

Dijaki bodo spoznali teorijo, skrito za oblačnimi storitvami. S pomočjo Razvojnega centra Novo mesto, ki deluje na področjih regionalnega razvoja, podjetništva in tehnologije, pa se bodo v ustvarjanju lastnega virtualnega okolja preizkusili tudi sami. Virtualna resničnost sicer svoj vzpon doživlja na področju video igric, nepogrešljiva pa postaja tudi v drugih panogah, na primer v zdravstvu, izobrazbi in proizvodnji. S praktičnimi vajami bo Telemach, ki pod svojo streho upravlja z največjim podatkovnim centrom v Sloveniji, dijake opolnomočil in pripravil na iskanje zaposlitve.

Usmerjeni k vračanju skupnosti – Družbeno odgovorni projekt zajema integrativni in celostni pristop, s katerim bodo mlade pripravili na samostojno karierno pot. Dijaki bodo s tem prepoznali spremembe trga dela, razmišljali o lastnih spretnostih in vrlinah, realno ocenili svoje kompetence in jih znali izboljšati.

Telemach sicer skupnost podpira tudi na ostalih področjih, saj je v svojem delovanju usmerjen v odgovorno ravnanje z okoljem, podporo posameznim projektom in športu./LN/Fotografije press Telemach/