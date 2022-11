Mark Cuban bi za svoj klub Dallas Mavericks lahko iztržil 4 milijarde dolarjev; kupil ga za 285 milijonov

Dallas, 1. november 2022 – Kot ocenjuje znamenita ameriška poslovna revija Forbes, je bil klub Dallas Mavericks leta 2021 ocenjen na 2,45 milijarde dolarjev. S tem je klub, katerega največja zvesta je naš Luka Dončić, postal deveta najvrednejša ekipa lige NBA. Ob tem pa velja upoštevati, tako Forbes, da liga še vedno okreva po pandemiji, ko klubi lige NBA v letih 2020 in 2021 niso bilo poslovno tako aktivni, kot pred pandemijo.

A je Forbes v nedavni oceni kljub temu zvišal vrednost Mevsov za skoraj eno milijardo dolarjev, kar Mavse zdaj uvršča med osem najvrednejših franšiz in z ovrednotenjem v vrednosti 3,3 milijarde dolarjev.

Ko še poroča Forbes, bi Mark Cuban zdaj lahko za svoj Dallas Mavericks, brez težav iztržil 4 milijarde dolarjev ali morda celo pet. Cuban je moštvo kupil leta 2000, in sicer za 285 milijonov dolarjev. Kot dodaja znamenita ameriška poslovna revija pa je vrtoglavi rasti vrednosti kluba dodala tudi »številka 77«.

No, mi pa, da dodajamo, da je zdaj jasno, zakaj Mark Cuban tako spoštuje našega izjemnega košarkarja Luko Dončića. Je pa res, da je spoštovanje obojestransko.

Dallas Mavericks (znani kot Mavs) so ameriški košarkarski klub s sedežem v Dallasu v zvezni državi Teksas. So člani jugozahodne divizije Zahodne konference. Domače tekme igrajo v American Airlines Centru, ki si ga delijo z NHL ekipo Dallas Stars.

Od ustanovitve leta 1980 so 3-krat osvojili divizijo, 2-krat so osvojili naslov prvaka konference, v sezoni 2010/11 pa so osvojili tudi naslov prvaka./LN/