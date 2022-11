Na ulicah starega mestnega jedra naše prestolnice v znamenju žlahtne kapljice, okus domače kulinarike in vsa vina Slovenije

Ljubljana, 10. november 2022 – Spet se bliža tisti čas v letu, ko se mošt spremeni v vino in na ulicah starega mestnega jedra naše prestolnice prevladajo veselje, žlahtna kapljica, okusi domače kulinarike in vsa vina Slovenije. Ljubljanska vinska pot bo že tradicionalno potekala na ulicah in trgih stare Ljubljane, na martinovo soboto, 12. novembra 2022, od 10. do 17. ure.

Na pravemu martinovem doživetju se bo vinska pot razprostrla po Prešernoven trgu, Mestnem trgu, Stritarjevi ulici, Cankarjevem nabrežju in med skupaj 70 stojnicami, med katerimi bo 50 domačih vrhunskih vinarjev, 2 tuja, 8 kulinarikov in drugi ponudniki informacij in doživetij za obiskovalce. Pri domačih vinarjih iz vseh vinorodnih okolišev Slovenije bodo obiskovalci lahko izbirali med več kot 450 različnimi vinskimi vzorci za degustacijo.

KULINARIKA – Za kulinarične dobrote bodo poskrbeli z olji Oljarne Kolarič, dobrotami iz tartufov Fogy-Tartufov in Istra Tartufi Šavle, sladkimi skrivnostmi čokoladnice Cukrček in Waffle To Go ter MasterWaffle Slo, domačimi mesninami kmetije Soud, pršutarno Memon, odličnimi siri sirarne Gartner Bohinj, medenimi dobrotami in vinom Čebelarstva Sedlak, za osvežitev velikih in malih pa bodo poskrbeli na prostoru Bubble Tea.

BOGAT KULTURNI PROGRAM – Da bo dogajanje na Martinovanju v Ljubljani pravo kulturno doživetje, bodo poskrbeli tudi številni kulturni nastopi članov Orkestra harmonikarjev iz Glasbene šole Bučar, Folklorne skupine Tine Rožanc in okteta Deseti brat, Društva upokojencev Rakek- plesne skupine Frajle, otrok plesne šole The Artifex ter vinske kraljice, ki jih ne bo moč spregledati sredi dogajanja.

KAKO POTEKA – Ljubljanska vinska pot je za obiskovalce brezplačna, za okušanje vinskih vzorcev pa bodo kot plačilno sredstvo na voljo kuponi, ki jih bo moč kupiti na blagajnah vinske poti. Spominske kozarce za okušanje bo možno kupiti na blagajnah.

Martinovanje v Ljubljani je del programa November Gourmet, ki v letošnjem letu poteka v znamenju žensk.

24. SLOVENSKI FESTIVAL VIN – 17. in 18. november 2022

Vinsko-kulinarična doživetja se bodo zaključila na najprestižnejšem dogodku za kulturo pitja vina, Slovenskem festivalu vin, ki bo svojo 24. edicijo doživel v Cankarjevem domu v četrtek in petek, 17. in 18. novembra 2022. Na njem bo tradicionalno potekala predstavitev več kot 120–130 vinskih hiš, ki bodo na pokušino ponudili skupaj več kot 550 vinskih vzorcev vseh vinorodnih dežel Slovenije in nekaj tujih, bogato kulinariko, številne vinsko-kulinarične delavnice in delavnice s priznanimi sommelierji ter tradicionalno ocenjevanje festivalskih vin.

Obe prireditvi sta del programa NOVEMBER GOURMET LJUBLJANA. Organizator Ljubljanske vinske poti in Slovenskega festivala vin – Proevent d.o.o. Več na ljubljanskavinskapot.si in slovenskifestivalvin.si