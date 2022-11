Slovenija bo danes, 13. novembra, dobila novega predsednika ali novo predsednico

Ljubljana, 13. november 2022 – Po Sloveniji je bilo danes, 13. novembra, ob 7. uri odprtih 2999 rednih volišč ter 88 omnia volišč (na katerih volijo le volivke in volivci izven okraja stalnega prebivališča volivca, kar pa so si morali predčasno urediti).

Volivke in volivci, volilnih upravičencev je 1.694.429, lahko svoj glas oddajo do 19. ure na 2999 rednih voliščih, 88 omnia voliščih ter 30 voliščih, ki so odprta na diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije po sveti.

Na omenjenih voliščih bodo vodilkam in volivcem ponudili volilni list (ta ima tokrat samo en žig, in ne kot na predčasnih dva) na katere je pod številko 1. zapisano ime kandidata dr. Anžeta Logarja in pod številko 2. ime kandidatke dr. Nataše Pirc Musar.

Volivka oz. volivec lahko glasuje samo za enega kandidata, in sicer tako, da obkroži številko pred imenom in priimkom kandidata, za katerega glasuje.

Za glasovanje na volišču (bodisi na diplomatsko-konzularnem predstavništvu v tujini bodisi na t. i. volišču omnia v Sloveniji) potrebujete zgolj osebni dokument (npr. osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje), s katerim boste izkazali svojo identiteto.

Podatki o volilni udeležbi do 11. ure bodo znani predvidoma ob 12:30, podatki o volilni udeležbi do 16. ure pa predvidoma ob 17:30. Objavljali jih bomo tu, ko jih prejmemo.

Prvi delni izidi glasovanja bodo predvidoma znani po 20. uri.

Aktualne podatke o kandidatki in kandidatu, volilni udeležbi in izidih glasovanja pa lahko spremljate na tej AKTIVNI POVEZAVI.

In še to, kar je do zaprtja volišč ob 19. uri pomembno! – Do konca glasovanja še vedno velja volilni molk, ko je vsakršno nagovarjanje volivcev prepovedano. Morebitne kršitve lahko državljani do 7. ure prijavijo operativno-komunikacijskemu centru Generalne policijske uprave na telefonsko številko 080 12 00. Med 7. in 19. uro pa bo prijave kršitev volilnega molka na telefonski številki 080 21 13 sprejemala dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve./J. Temlin/Fotografije: LJNovice/