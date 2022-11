Prihodnji teden na velika platna prihaja film, ki razkriva zgodbo o spolnih zlorabah v Hollywoodu

Ljubljana, 18. november 2022 – Prihodnji teden v kinematografe prihaja drama z naslovom Ona ve (She Said), ki razkriva zgodbo o spolnih zlorabah v Hollywoodu. Drama je posneta po knjigi She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement, ki sta jo izdali raziskovalni novinarki New York Timesa Megan Twohey in Jodi Kantor, ki sta si za poročanje o spolnih škandalih hollywoodskega producenta Harveyja Weinsteina prislužili Pulitzerjevo nagrado.

Dramo Ona ve je režirala dobitnica emmyja Maria Schrader (serija Unorthodox), scenarij pa napisala dobitnica oskarja Rebecca Lenkiewicz (Ida). V glavnih vlogah novinark zaigrata Carey Mulligan in Zoe Kazan.

Premierne projekcije filma bodo že ta konec tedna v Cankarjevem domu in Komuni (v sklopu Liffe) ter prihodnji teden v Cineplexx Ljubljana Rudnik in Mariboxu,na omenjenih projekcijah pa bodo o spolnem nasilju spregovorili svetovalci društva Združenje za moč, ki nudi psihosocialno pomoč in podporo žrtvam spolnega nasilja.

O ZGODBI: Dvakratna nominiranka za oskarja Carey Mulligan (Obetavna mladenka, Šola za življenje) in Zoe Kazan (serija The Plot Against America, Ljubezen na prvo bolezen) upodobita novinarki New York Timesa Megan Twohey in Jodi Kantor, ki sta razkrili eno najpomembnejših zgodb v generaciji – zgodbo, ki je razbila desetletja molka o spolnih zlorabah in nadlegovanju v Hollywoodu, spodbudila družbeno gibanje »MeToo« in za vedno spremenila ameriško kulturo.