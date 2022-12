O dobrih možeh, ki so komercialisti in propagandisti trgovcev

Ljubljana, 27. december 2022 – Zdaj, ko smo se »znebili« svetega Nikolaja in Božička, se je pojavil še tretji obdarovanec Dedek Mraz. A velja vede, da vsi ti trije dobri možje, katerih dobroto in njihovo prijaznost se tako izpostavlja, so le komercialisti in propagandisti trgovskih družb, ki s pomočjo njihovih preoblek praznijo žepe državljanov in polnijo njihove blagajne.

Vidite zato naš zaključek, da so dobro možje, in sicer: sveti Nikolaja (ta je že med nekoliko obnemoglimi in komercialno manj uspešnimi), Božiček (ta sodi med najuspešnejše saj je njegov poslovni učinek največji) in Dedek Mraz, zanj pravijo, da ima vse otroke zelo rad in ne dela nikakršnih razlik med njimi, no, če smo natančni tako je bilo v času socializma, ko so njegovo darilno malho polnila podjetja in so bila darila v posameznem podjetju za otroke tam zaposlenih praviloma enka, le navadni komercialisti in propagandisti trgovcev.

Pa še to! V Sloveniji je obveljalo, da dedek Mraz živi pod Triglavom. Mi smo ga včeraj tam iskali, da ga nam ni uspelo najti. Logično, ker ko smo vrnili v Ljubljano, smo izvedeli, da se že potika po središču Ljubljane, in sicer da se vozi v svoji kočiji z vpreženimi lipicanci po Bregu, Čevljarskem mostu, Mestnem trgu, Stritarjevi ulici, Prešernovem trgu, Wolfovi ulici ter Kongresnem in Novem trgu. To pa bo počel vsak dan do petka, 30. decembra ob 17. uri, ko bo v spremstvu snežakov, medvedov, zajcev ter drugih bitij iz ljudskih pripovedk in pravljic pozdravljal otroke na svoji tradicionalni poti s postanki pred Mestno hišo ter na Prešernovem in Novem trgu.

In izpostavljamo Ljubljano in njenega Dedka Mraza? Zato, ker je Dedek Mraz najbolj čislan mož ljubljanskega županstva, ostala dva t. i. dobra moža pa v Ljubljani nista posebej priljubljena. In razlog? Tipa sta iz onih časov…!

No, da dobri možje ne bi bili preveč jezni na nas, kar smo ugotovili o njih in kaj so njihove poglavitne delovne obveznosti, naj kar ostanejo med nami, in sicer zato, da bi s pomočjo denarnic svojih staršev in ter denarnic dedkov in babic razveseljevali otroke. Seveda pa mi ostajamo pri svoji trditvi, da so omenjeni dobri možje tudi odlični komercialisti in propagandisti trgovcev./LN/