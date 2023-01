Ljubljana, 10. januar 2023 – Predsednica DZ sprejela za pripadnike okoli 250.000 državljanov narodnosti nekdanje SFRJ v Sloveniji, in sicer predstavnike Zveze zvez kulturnih društev konstitutivnih narodov in narodnosti nekdanje SFRJ v Sloveniji.

Ko sporočajo iz DZ so se srečanja udeležili dr. Ilija Dimitrievski, predstavnik Makedonske skupnosti v Svetu vlade za nacionalna vprašanja, Veselin Lakić, predstavnik Črnogorske skupnosti v Svetu vlade za nacionalna vprašanja, Fahir Gutić, predstavnik Bošnjaške skupnosti v Svetu vlade za nacionalna vprašanja in Krstan Šućur, predstavnik Srbske skupnosti v Svetu vlade za nacionalna vprašanja.

Predstavniki zveze so predsednico Državnega zbora mag. Klakočar Zupančič seznanili z dosedanjimi dolgoletnimi prizadevanji za ureditev statusa in kolektivnih pravic narodnih skupnosti nekdanje Jugoslavije v Sloveniji – Albancev, Bošnjakov, Črnogorcev, Makedoncev in Srbov, v prvi vrsti se zavzemajo za sistemsko ureditev pravic s področja kulture, izobraževanja in medijev. Po neuradnih informacijah se za pripadnike teh narodnih skupnosti opredeljuje okoli 250.000 državljanov Republike Slovenije (Slovenija ima 2.108.732 prebivalcev).

Na podlagi leta 2011 sprejete Deklaracija o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Sloveniji se je sicer nedavno konstituiral novi Svet vlade za nacionalna vprašanja, v katerem predstavniki zveze sodelujejo, vendar želijo v skladu z omenjeno deklaracijo svoj položaj urediti na zakonski ravni, zato pogovori o novem predlogu zakona s koalicijskimi poslanskimi skupinami že potekajo.

Predsednica Državnega zbora mag. Klakočar Zupančičeva je po srečanju strnila, da »načelno podpira vsakršno prizadevanje, kjer bi ljudje uresničevali in se resnično počutili pripadnike neke etnične skupine, se počutili varno in hkrati svobodno; kar pomeni, da so jim kolektivne pravice zagotovljene tako na teoretični ravni kot tudi v vsakdanjem življenju«.