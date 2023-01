Slovenija ostaja privlačna za naložbe avstrijskih podjetij, a glavne pomanjkljivosti ostajajo preobsežna birokracija, visoka davčna obremenitev in pomanjkanje kvalificirane delovne sile

Ljubljana, 18. januar 2023 – ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana, predstavništvo avstrijske gospodarske zbornice v Sloveniji, je že deseto leto zapovrstjo vodilne predstavnike podjetij z večinskim avstrijskim kapitalom povabilo k oceni gospodarskega stanja in investicijske klime v Sloveniji.

Ko so sporočili njihova raziskava kaže, da je večina anketiranih podjetij zadovoljnih z gospodarskimi uspehi v preteklem letu. 74,5 % podjetij je zabeležilo povečanje prometa, pri 16,4 % je ta v primerjavi z letom 2021 ostal vsaj nespremenjen. Pri večini podjetij se je povečalo ali ostalo nespremenjeno tudi stanje naročil, zasedenost proizvodnih zmogljivosti, število zaposlenih in obseg investicij.

Napovedi za leto 2023 so manj obetavne. Spričo aktualnih razmer 64 % anketiranih podjetij pričakuje, da se bo gospodarsko stanje v Sloveniji poslabšalo. Podjetja pričakujejo upad prodaje, naročil in zasedenosti proizvodnih zmogljivosti.

Avstrijska podjetja v Sloveniji so na splošno zelo zadovoljna s kakovostjo in razpoložljivostjo lokalnih dobaviteljev, pozitivno izstopajo tudi infrastruktura, digitalizacija, zavedanje o kakovosti in plačilna disciplina. Glavne pomanjkljivosti ostajajo preobsežna birokracija, visoka davčna obremenitev, pomanjkanje kvalificirane delovne sile in visoki stroški surovin. Podjetja želijo bolj predvidljivo gospodarsko politiko, spremembe na področju delovne zakonodaje in napredek pri boju proti korupciji.

S pomanjkanjem kvalificirane delovne sile se spopada okrog 62 % anketiranih podjetij. Da bi se izognila nadaljnjim težavam nudijo svojim zaposlenim izobraževanja, usposabljanja in prekvalifikacijo (87,3%), zvišujejo plače nad tržno povprečje v panogi (72,7%) ter povečujejo avtomatizacijo in digitalizacijo (83,6 %). O morebitni premestitvi podjetja na novo lokacijo razmišlja le 7,3 % podjetij.

Zavezanost Sloveniji kot poslovni lokaciji ostaja visoka: 78 % avstrijskih podjetnikov v Sloveniji meni, da Slovenija kot naložbena lokacija ostaja zelo privlačna. Wilhelm Nest, avstrijski trgovinski svetnik v Sloveniji, navaja, da je v zadnjem obdobju več avstrijskih podjetij izrazilo zanimanje za ustanovitev novega podjetja v Sloveniji, poleg tega pa so investicije v svoje lokacije v Sloveniji napovedale tudi nekatere obstoječe avstrijske podružnice: »Avstrijska podjetja pritegne predvsem neposredna bližina trga, logistična odprtost ter kakovost in dostopnost lokalnih dobaviteljev. Obenem Slovenija po zaslugi ugodne lege pogosto nastopa kot vozlišče za države JV regije.«

Da bi Slovenija kot naložbena lokacija ohranila ali celo okrepila konkurenčno prednost v regiji, pa so potrebna prizadevanja za izboljšanje nekaterih okvirnih gospodarskih pogojev. »Tudi naše ankete kažejo, da podjetja že vrsto let izpostavljajo iste pomanjkljivosti: dolgotrajne in obsežne birokratske postopke, togo delovno zakonodajo in visoko davčno obremenitev. Na teh področjih je nujno potrebno ukrepanje,« poudarja Nest.

Iste kritične točke sta izpostavila predstavnika podjetij. »Delodajalske organizacije že več let opozarjajo na problematiko birokracije. Javne uprave rastejo, učinkovitost le-teh pa ne,« je poudaril Marjan Trobiš, predsednik Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS) in direktor podjetja Boxmark Leather iz Kidričevega, ki je sklenilo donosen posel z letalsko družbo Emirates in bo opremljalo njihovo floto.

Florian Walchhofer iz podjetja Technocare Electronic Systems – TES d.o.o., ki se v Postojni ukvarja s proizvodnjo elektronskih komponent, pa je nakazal splošno zadovoljstvo s poslovno lokacijo, načrte nadaljnjih investicij in izjemno zadovoljstvo z lokalnimi zaposlenimi.

Avstrija z naskokom največji tuji vlagatelj v Sloveniji

Avstrijska podjetja so s približno 4,6 milijardami evrov največji tuji vlagatelj v Sloveniji, njihove naložbe predstavljajo kar četrtino vseh neposrednih tujih naložb. V Sloveniji je trenutno več kot 1.000 podjetij z večinskim avstrijskim kapitalom, ki zagotavlja več kot 20.000 delovnih mest. Podjetja so dejavna v skoraj vseh panogah in velikokrat sodijo med vodilna na trgu.

Avstrija je tradicionalno izjemno pomembna izvozna in uvozna partnerica Slovenije. Po zadnjih objavljenih podatkih je blagovna menjava med državama od januarja do oktobra 2022 znašala 7,0 milijarde evrov. V obdobju od novembra 2021 do oktobra 2022 je medletna menjava dosegla že 8,2 milijarde EUR. »V zadnjih desetih letih, odkar izvajamo raziskavo, se je blagovna menjava med Slovenijo in Avstrijo skoraj podvojila. Izjemno me veseli, da je Slovenija tako zanesljiv in kompetenten zunanjetrgovinski partner Avstrije ter da se gospodarski odnosi med sosedama kljub nekaterim globalnim izzivom še naprej odlično razvijajo,« še dodaja Nest./LN/