Matjaž Han bo »pomagal« OKS pri imenovanju člana OKS v svetu RTV Slovenije

Ljubljana, 19. januar 2023 – V tej objavi OKS (v nadaljevanju jo objavljamo v celoti brez sprememb) je dokaz, kako se bo preko politike – v tem primeru gospodarskega ministra Matjaža Hana (ko bo ta to spet postal) imenovalo »pomagalo« imenovati člana v svetu RTV Slovenije. Namreč v posredovani nam objavi, ki smo jo prejeli včeraj, je jasno vidno, da bo zdaj Matjaž Han (prej državni zbor) tisti, ki bo IO v strokovni svet vlade za šport imenoval kar DEVET članov.

No, in v njihovi objavi piše tako: »Izvršni odbor OKS-ZŠZ, je na ustanovni seji opravil imenovanja strokovnih svetov, komisij in odborov ter izvolil svoje predstavnike tudi v druge organe. V njih so številni nekdanji vrhunski športniki in športnice.

Na seji je izvršni odbor OKS med drugim imenoval člane strokovnih svetov OKS za vrhunski šport in športa za vse ter odborov za športnike in olimpijske vrednote ter za gospodarstvo in finance. Med člani so tudi nekdanji veslač Iztok Čop, nekdanji atlet Primož Kozmus, nekdanja plavalka Sara Isakovič, nekdanji judoistki Raša Sraka Vukovič in Urška Žolnir, nekdanji kapetan rokometne reprezentance Beno Lapajne.

Po na referendumu potrjenem zakonu o vladi, ki bo omogočil njeno preoblikovanje po željah vladne koalicije, se bo večina športa, razen šolskega, preselila na novo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ki naj bi ga vodil Matjaž Han. “S Hanom in državnim sekretarjem Dejanom Židanom ter še nekaj njunimi sodelavci sem se že sestal. Imeli smo zelo tvoren sestanek in v uri in pol je bila izkazana velika podpora sodelovanju s športom,” je dodal – Bobinac.

OKS je na seji IO v strokovni svet vlade za šport, ki je pomemben zaradi letnega programa športa, izvolil svojih šest (6) članov: Mirana Kosa, Milana Žvana, Nejca Jerašo, Mitjo Urbanca, Marka Zadražnika in Uroša Mohoriča. Devet (9) članov bo imenoval minister, pristojen za šport, ostala pa predstavniki športa invalidov in študentov. V upravo Fundacije Miroslava Cerarja so bili imenovani trije podpredsedniki OKS: Katja Koren Miklavec, Miran Kos in Metod Ropret. V svetu Zavoda RS Planica bo OKS zastopala Sonja Vidonja, za imenovanja člana v svetu RTV Slovenije pa bodo stekli postopki«.

No, to je še en dokaz več, kako bo znameniti minister Matjaž Han »pomagal« OKS pri imenovanju člana OKS v svetu RTV Slovenije, ker, to niso bili sposobni izvoljeni predstavniki ljudstva – poslane oz. poslanci./LN/