Beseda in kretnja leta 2022 sta … gasilec in “Vse je v naših rokah”

Ljubljana, 22. januar 2023 – Ta petek, 20. januarja, so v Atriju ZRC na prireditvi, ki se je začela točno opoldne, razglasili besedo in kretnjo leta. Prva je postala gasilec, druga pa »Vse je v naših rokah«. Pesem leta, v katero je avtorju uspelo smiselno vplesti vseh 11 besed finalistk, je napisal Peter Verč in jo povzemamo ob koncu tega dopisa. Zanjo je od portala MMC, najstarejšega medijskega sponzorja akcije Beseda leta, dobil nagrado – zvočno knjigo Frana Milčinskega Butalci.

Kot je povedala vodja akcije dr. Simona Klemenčič (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU), je bilo letos na novi spletni strani www.beseda-leta.si oddanih 4108 glasov. Največ, 1032, za besedo gasilec, ki ji sledita svoboda (772 glasov) in draginja (579 glasov), ki je postala tudi Delova beseda leta. Lestvica se nadaljuje takole: vojna , predsednica, femicid, supervolilno leto, energent, bot, predator, povzemalnik.

Po izborih prejšnjih dveh let, ko so skoraj v celoti prevladovale besede in besedne zveze, povezane najprej s pandemijo koronavirusne bolezni, potem pa s cepljenjem, se akcija Beseda leta tokrat vrača v ustaljene tirnice z naborom zelo raznorodnih besed – ki pa jim je vendarle skupno, da opisujejo neko negotovost in stisko, v katero je bil svet vržen, ko je izzvenela pandemija.

Na slovesnosti je kot gostja presenečenja nastopila dr. Mateja Jemec Tomazin, ki je na ZRC SAZU zaposlena v Terminološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in je nazadnje sodelovala pri nastanku Pravnega terminološkega in Davčnega terminološkega slovarja, tokrat pa je spregovorila o povsem drugi dejavnosti, ki v njenem življenju že skoraj štiri desetletja zavzema pomembno vlogo: o gasilstvu. (na fotografiji dr. Mateja Jemec Tomazin, foto Marko Zaplatil/ZRC SAZU). Vir: ZRC SAZU

Pesem leta 2022/avtor: Peter Verč

V sebe poglej, človek tega časa,

predator si, nasilnež, kruh brez kvasa,

kjer kvas sta pamet in sočutje,

kruh pa bot in njegovo preminutje.

Kot draginja, ki odjeda perspektivo,

sam sebi jemlješ barve, puščaš le sivo,

kot sivo pokrajino zapušča skrušeni gasilec.

Sam sebi si neznanka, sprenevedav videc,

ker vse veš, ko je pred tabo računalnik,

a si reva, ker namesto tebe bere povzemalnik.

Mrčesu razpiraš svobodo, neškodljivi pesticid,

ker si pijanec, ko se na martinovo zgodi femicid,

ker si abstinent v supervolilnem letu,

ko mahamo časopisom, celo športnemu Poletu.

Tudi to si, da, špekulant z umazanimi energenti,

si besedni nastop z napačnimi akcenti,

si predsednica, ki sama sebi reče precednik

in ki zdaj, ko zmaguje vsak najhujši prisklednik,

nisi človek, ki obžaluje in preprečuje,

si vojna, ki nič ne vidi in vsak jok prečuje.