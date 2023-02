13 policistov osumljenih storitve kaznivih dejanj med varovanjem na neprijavljenih protestih v letih 2020 in 2021 

Ljubljana, 3. februar 2023 – Danes, 3. februarja, je ob objavi poročili o izrednem nadzoru, ob varovanju šestih neprijavljenih protestov s strani policije v letih 2020 in 2021, ta pokazal, da je bilo zaradi strokovnih nepravilnosti že opozorjenih 63 policistov, sume kaznivih dejanj pa naj v poročilu ob izrednem nadzoru zajelo še 13 policistov, katerih dejanja preiskuje specializirano državno tožilstvo.

Ve se, da je izredni nadzor policistov osumljenih storitve kaznivih dejanj med varovanjem protestov odredila zadaj že bivša ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar. 16. decembra 2022 pa je Sanja Ajanović Hovnik v funkciji ministrice za notranje zadeve izdala usmeritve in obvezna navodila za odpravo v nadzoru ugotovljenih pomanjkljivosti nad delom policije za omenjeni šest varovanj, in sicer 26. maja 2020, 19. junija 2020, 25. junija 2021, 15. septembra 2021, 29. septembra 2021 in 5. oktobra 2021.

Pristojni pravijo, da so vse primere preučili. Na tej osnovi pa naj bi bilo ugotovljeno, da je 13 policistov kršilo pravila, pri čemer so med njimi tudi štirje vodstveni delavci na policije. Kdo so štirje vodstveni delavci policije na predstavitvi poročili o izrednem nadzoru ni bilo povedano. Se pa ve, da med njimi naj ne bi bilo nekdanjega direktorja policije dr. Antona Olaja

Po besedah sedanjega v. d. generalnega direktorja policije mag. Boštjana Lindava so vse primere sumov storitve kaznivih dejanj že odstopili posebnemu oddelku Specializiranega državnega tožilstva. Ob tem je dodal, da sta tako strokovna kot laična javnost pričakovali, da bo poročilo pokazalo na določene nepravilnosti oziroma odstopanja v policijskih postopkih

Po mnenju ministrice za javno upravo v funkciji ministrice za notranje zadeve Sanje Ajanović Hovnik je kršitve treba sankcionirati, in povedala povezano to – aktivna povezava do izjave (vir: Policija).

Torej, zdaj se bo tudi dokončno počistilo s t. i. nepravilnostmi, ki naj bi jih zakrivila policija. Se pa ve, da ministrstvo za pravosodje že pripravlja zakon, s katerim naj se oprosti kršilce, ki so v času pandemije in tudi protestov dobili od te iste policije, po nalogu države, kazenske prijave.

Da se ve! 13 policistov osumljenih storitve kaznivih dejanj med varovanjem na neprijavljenih protestih v letih 2020 in 2021 ne branimo, a velja v pravni državi kočno uveljaviti pravilo, da je potrebna vse kršitelje zakov obravnavati kot kršitelje./LN/ objava pripravljena z viri po javni objavi Policije/