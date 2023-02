Ljubljana, 5. februar 2023 – Če potujete po svetu je vredno vedeti tudi, kaj jesti in kje. Da bi vedeli kaj in kje, skrbi tudi spletna stran TasteAtlas, ki v tem trenutku ponuja kar 10690 tradicionalnih jedi iz vsega sveta, omogoča vpogled v 5923 lokalnih sestavin, ki se s močjo izbranih tradicionalnih jedi nato ponujajo v 22.327 restavracijah po svetu. Kulinarične ponudbe so tudi ocenjevane s strani njihovih strokovnjakov, ki jih ocenjujejo predvsem iz vidika kakovosti. TasteAtlas pa je izbral tudi restavracije in pristne recepte, ki so del slovenske kulinarične ponudbe.

Tako je mogoče na TasteAtlasu najti najboljše tradicionalne restavracije v Sloveniji in tudi kje (drugje po svetu – po državah) recimo ponujajo pravo znamenito prekmursko gibanico, pohorsko omleto, štrudelj (jabolčni zavitek), štruklje, blejsko grmado, ajdnek ali Bovške krofe. Kaj vse iz Slovenije so pri TasteAtlasu uvrstili med svoja priporočila, pa lahko najdete na tej povezavi – del njihove strani.

A velja dodati še to, da boste na TasteAtlas našli tudi, kar njihovi strokovnjaki niso pohvalili. Torej so njihovi napotki tudi iz tega vidika pomembni za turiste, ki si ob obisku določenih krajev vedno želijo pristno lokalno hrano in pijačo. Seveda pa tudi podatek, kje to ponujajo. Torej, če potujete po svetu, je vredno vedeti, kaj jesti in kje, tudi s pomočjo TasteAtlasa./LN/