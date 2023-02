Življenjske potrebščine so se januarja na letni ravni v povprečju podražile za 10,0 %, na mesečni pa za 0,2 %

Ljubljana, 7. februar 2023 – Življenjske potrebščine so se v Sloveniji, in sicer januarja podražile za 0,2%, na letni ravni v povprečju podražile za 10,0 %. Tako na letno kot mesečno inflacijo so najbolj vplivale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač; na letni ravni so se dvignile za 19,3 %, na mesečni pa za 2,1 %.

Letna inflacija 10,0 %



Na letni ravni smo imeli 10,0-odstotno inflacijo (v istem mesecu prejšnjega leta 5,8-odstotno).



Cene blaga so se v enem letu v povprečju dvignile za 11,1 %, cene storitev pa za 7,9 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 13,5 %, trajno blago za 7,9 % in poltrajno blago za 4,8 %.



K skupnemu dvigu cen na letni ravni so največ, 3,2 odstotne točke, prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač (za 19,3 %). Za 1 odstotno točko so letno inflacijo zvišale podražitve storitev in izdelkov iz skupine rekreacija in kultura (za 10,1 %). Za 12,3 % višje cene stanovanjske in gospodinjske opreme in tekočega vzdrževanja stanovanj so na inflacijo na letni ravni vplivale z 0,9 odstotne točke. Po 0,8 odstotne točke so dodale še podražitve trdnih goriv (za 97,5 %) ter storitev restavracij in hotelov (za 12,1 %).



Mesečna rast cen 0,2-odstotna



Cene v januarju so bile v povprečju za 0,2 % višje kot v mesecu pred tem.



K mesečni rasti cen so največ, 0,4 odstotne točke, prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač (za 2,1 %), po 0,2 odstotne točke pa še višje cene alkoholnih pijač in tobaka (za 3,9 %) ter storitev restavracij in hotelov (za 2,3 %).



Po 0,1 odstotne točke so dodali še dražja toplotna energija (za 6,8 %), počitniški paketi (za 4,2 %), pohištvo in stanovanjska oprema (za 2,1 %), medicinski proizvodi, pripomočki in oprema (za 2,0 %), novi avtomobili (za 2,0 %) ter dražje raznovrstno blago in storitve (za 0,9 %).



Ob začetku sezonskih razprodaj so se oblačila in obutev pocenili za 8,8 % ter mesečno inflacijo ublažili za 0,6 odstotne točke. Cenejši naftni derivati (cene tekočih goriv so upadle za 10,5 %, goriv in maziv za osebna vozila pa za 7,6 %) so mesečno rast cen znižali za 0,4 odstotne točke. Po 0,1 odstotne točke so k znižanju mesečne inflacije prispevali še cenejša trdna goriva (za 5,4 %) in zunajbolnišnične storitve (za 3,7 %).



Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin



Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 9,9-odstotna (januarja lani 6,0-odstotna). Mesečna rast cen je bila −0,1-odstotna.



Cene blaga so bile na letni ravni v povprečju višje za 11,0 %, cene storitev pa za 7,6 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 13,9 %, trajno blago za 6,1 % in poltrajno blago za 4,9 %.



Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah EMU decembra lani 9,2-odstotna (mesec prej 10,1-odstotna) in v državah članicah EU 10,4-odstotna (mesec prej 11,1-odstotna). Najnižja je bila v Španiji (5,5-odstotna), najvišja na Madžarskem (25,0-odstotna), v Sloveniji pa je znašala 10,8 %./Vir: SURS/