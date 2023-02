Telemach zagotavlja brezplačne klice v Turčijo in Sirijo

Ljubljan, 9. februar 2023 – Iz mobilnega operaterja Telemach sporočajo, da v znak solidarnosti s prebivalci Turčije in Sirije, katerih državi so prizadeli uničujoči potresi, od danes do vključno 15. februarja, svojim naročnikom omogočamo brezplačno 1000 minut za mednarodne klice v Turčijo in Sirijo z mobilnih in fiksnih omrežij.

V tem obdobju bodo zagotovili tudi brezplačno gostovanje za svoje uporabnike, ki so v Turčiji, in jim tako omogočili, da ostanejo povezani s svojimi najdražjimi.

Telemachu se z brezplačnimi klici in gostovanjem v Turčiji pridružujejo tudi drugi telekomunikacijski operaterji znotraj United Group.

Ob tem dodajo, da so njihovi zaposleni z mislimi z žrtvami in njihovimi družinami, hkrati prizadetim izražamo globoko sočutje./LN/