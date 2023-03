Spet izjemen dan za Slovenijo, a le na področju športa

Slovenija, 12. marec 2023 – Današnji dan, 12. marec, je bil res zelo poseben dan, ki so ga zaznamovali naši športniki s svojimi izjemnimi dosežki.

In tako so se vrstili dosežki današnjega dne – Prvi dosežek dneva, 12. marca, je zagotovil prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, ki postal skupni zmagovalec kolesarske dirke Pariz–Nica za leto 2023. Drugi dosežek dneva je prispeval prav tako kolesar, in sicer Primož Roglič, ki je postal skupni zmagovalec na dirki dveh morij za leto 2023.

Športnica dneva je bila smučarska skakalka Ema Klinec, ki je zmagala na drugi tekmi norveške skakalne turneje, na znameniti norveški skakalnici na Holmenkollnu. Na isti napravi je drugo mesto med moškimi osvojil Anže Lanišek (včeraj je tam zmagal). Na največjo domači športni prireditvi, 62. Pokalu Vitranc je Žan Kranjec osvojil 4. mesto na drugi tekmi veleslaloma na smučišču v Podkorenu.

In zadnji športni dosežek 12. marca so dosegli rokometaši reprezentance Slovenije. Ti so v Kopru premagali rokometaše reprezentance Črne gore s 37:30 (18:16) in si tako zagotovili v nastop na EP v Nemčiji leta 2024.

In kaj k tem dosežkom naših izjemnih športnikov dodati? Njihovim nič! Vsem, ki upravljajo to državo pa, da naj se zgledujejo po športnikih in naj nehajo svoja puhloglava nagnjenja uresničevati z glavami v pesku./JT/