Ljubljana, 15. marec 2023 – Ta četrtek, 16. marca, ob 20.30 bo na Mali sceni MGL premiera prve slovenske uprizoritve komedije Lunapark srbske avtorice Jelene Kajgo v prevodu Saša Puljarevića. Igrajo Lena Hribar Škrlec, Bernarda Oman, Diana Kolenc k. g., Gregor Podričnik k. g., Jure Rajšp k. g., Tanja Dimitrievska in Karin Komljanec.

Igro o prepadu med dvema generacijama, ki se kljub nepremostljivim razlikam vrtita v istem krogu občečloveških občutij in pričakovanj, je režirala Tijana Zinajić. Pri nastajanju uprizoritve so sodelovali dramaturginja Alenka Klabus Vesel, scenograf Darjan Mihajlović Cerar, kostumograf Matic Hrovat, avtorica glasbe Manca Trampuš, lektor Martin Vrtačnik, oblikovalec svetlobe Boštjan Kos in oblikovalec zvoka Tomaž Božič.

O predstavi – Ljiljana se bliža sedemdesetim in ima vse bolj občutek, da komaj še sledi naglici in bliskovitim spremembam današnjega sveta. Živi razpeta med rojstnim Beogradom in Londonom, kamor se je preselila njena hči, ki se je poročila s tujcem in si tam ustvarila družino. Ljiljana se zaveda, da se način življenja in vrednote, ki so ji blizu, počasi izgubljajo. Krčevito si prizadeva, da bi razumela ta novi svet in se mu prilagodila. Komaj lovi sapo ob vsej tej poplavi informacij, hlastanju po več in bolje, vse bolj pragmatičnem razmišljanju in nezadržnem razvoju tehnologij. Avtorica slika sodobno družbo, zazira pa se tudi nekoliko v prihodnost in se sprašuje, v kolikšni meri nam bo lahko umetna inteligenca zapolnjevala praznino, ki se naseljuje v nas. Kljub trudu Ljiljana spoznava, da je zmeraj korak zadaj. Na drugi strani pa spremljamo življenje Ljiljanine hčere in njenih vrstnikov, ki se v tem tako modernem in naprednem svetu sicer drugače, a nič manj mukotrpno spopadajo z neusmiljenim tempom in vse večjo odtujenostjo. V tem ponorelem svetu iščejo smisel, se poganjajo za srečo, sklepajo kompromise in si prizadevajo izboriti svoj prostor pod soncem.

Lunapark je igra o prepadu med dvema generacijama, ki pa se kljub nepremostljivim razlikam pravzaprav vrtita v istem krogu občečloveških občutij in pričakovanj. Vsi hrepenijo po ljubezni, sanjarijo, doživljajo uspehe, pa tudi poraze in razočaranja, se spopadajo s predsodki, premagujejo stiske in strahove, dvomijo in upajo … Avtorica prihodnosti sicer ne vidi v najsvetlejših barvah, vendar se tematike loteva prizanesljivo in z obilico humorja.

O avtorici Jeleni Kajgo – Uveljavljena srbska dramatičarka Jelena Kajgo se je rodila leta 1969 v Beogradu. Končala je baletno šolo Lujo Davičo, se specializirala na področju sodobnega plesa in se izpopolnjevala v Atenah, Londonu in New Yorku. Diplomirala je iz dramaturgije na beograjski Akademiji umetnosti (2004), magistrirala pa iz interdisciplinarnih študijev na Univerzi umetnosti (2010). Med letoma 2009 in 2013 je bila direktorica festivala Bitef in gledališča Bitef, v okviru katerega je ustanovila plesno skupino Bitef. Kot umetniška vodja te skupine je priredila in režirala številne plesne predstave za otroke. Plesna skupina Bitef pod njenim vodstvom živahno deluje in skrbi za razvoj sodobnega plesa v Srbiji, ki je bil prej zelo zapostavljen. Jelena Kajgo deluje tudi kot pedagoginja v baletni šoli Lujo Davičo. V časopisih Politika in Tribuna objavlja kritike baletnih uprizoritev. Napisala je več dramskih besedil (Fantomi, Intimus, Realisti, Nevidni ljudje …), ki so uprizarjana po vsej Srbiji in v tujini, ter roman z naslovom Majhne smrti. Razen Fantomov so vse njene igre realistične in imajo tradicionalno dramsko strukturo. Večinoma obravnavajo urbane teme v intelektualnem meščanskem okolju, zato Jeleno Kajgo nekateri primerjajo s prodorno francosko dramatičarko Yasmino Reza. Njen jezik je živ in gibek, dialogi so duhoviti, sočni in iskrivi.

»Ni treba biti ne filozof ne pesimist, da bi bili zaskrbljeni za usodo sveta, in če ste vsaj malo empatični do drugih, se vsekakor ne počutite mirno, ne glede na to, ali je vaše osebno življenje dobro in ali ste na mikro ravni zadovoljni,« je za portal Nova.rs povedala Jelena Kajgo ob premieri komedije Lunapark (v izvirniku Rolerkoster), ki je bila marca 2022 v beograjskem Ateljeju 212 v režiji Milice Kralj. Ta duhovito napisana zgodba, ki boli, je podoba sodobnega sveta, dešifrirati pa jo je mogoče preko trka dveh generacij, ki ga poskušata razumeti in se v njem znajti. Odtujenost in osamljenost kot diagnoza časa, v katerem živimo, izpod peresa Jelene Kajgo razkrivata, na katere kompromise pristajamo in kje so njihove meje./ATS/MGL/Foto press – avtor Peter Giodani