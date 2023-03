Zvezdnika belih strmin letošnje sezone v alpskem smučanju sta Mikaela Shiffrin in Marco Odermatt; Naša sta llka Štuhec in Žan Kranjec

Soldeu/Andora, 19. marec 2023 – Danes, 19. marca, se je v Soldeuu v Andori končala sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju 2022/23.

Pri ženskah je bila ta v znamenju Američanke Mikaele Shiffrin, ki ji je uspela izjemna sezona saj se je skupni seštevek njenih zmag na koncu sezone ustavil pri številki 88. Izjemna Američanka je z 2206 točkami postavila osebni rekord. Prav pa je zapisati, da ob vseh dosežkih Mikaele Shiffrin ta vendarle ni uspelo zrušiti enega rekorda, in sicer naše smučarske kraljice Tine Maze, ki je v sezoni 2012/13 zbrala kar 2414 točk.

Med našimi smučarkami se je najbolje izkazala Ilka Štuhec, ki je v smuku zasedla 2. mesto (skupno je s 602 točkama zasedla 11. mesto). Ana Bucik je bila v slalom osvojila 8. mesto v veleslalomu pa 14. mesto (skupno je s 405 točkami zasedla 21. meso).

V moški konkurenci je bil v letošnji sezoni razred zase Švicar Marco Odermatt, ki mu je uspela neverjetna sezona. Na tekmah svetovnega pokala je zbral 13 zmag, kar 22-krat je bil na zmagovalnem odru. To je nov rekord, tako kot tudi njegov seštevek točk: 2042.

Odlično se je v tej sezoni odrezal tudi naš Žan Kranjec, ki v veleslalomu zasedel 3. mesto (skupno je zasedel 11. mesto, zbral pa je skupno 464 točk).

In tu so še vse dobitnice in dobitniki kristalnih globusov sezoni 2022/23 po finalnih tekmah sezone v Soldeuu v Andori in slovenski dosežki:

ŽENSKE:

Skupno: Mikaela Shiffrin (ZDA) – veliki kristalni globus

smuk: Sofia Goggia (Ita) – mali kristalni globus

superveleslalom: Lara Gut-Behrami (Švi) – mali kristalni globus

veleslalom: Mikaela Shiffrin (ZDA) – mali kristalni globus

slalom: Mikaela Shiffrin (ZDA) – mali kristalni globus

11. Ilka Štuhec (Slo) 602

…

21. Ana Bucik (Slo) 405

61. Neja Dvornik (Slo) 86

121. Tina Robnik (Slo) 2

MOŠKI:

Skupno: Marco Odermatt (Švi) – veliki kristalni globus

smuk: Aleksander Aamodt Kilde (Nor) – mali kristalni globus

superveleslalom: Marco Odermatt (Švi) – mali kristalni globus

veleslalom: Marco Odermatt (Švi) – mali kristalni globus

slalom: Lucas Braathen (Nor) – mali kristalni globus

11. Žan Kranjec (Slo) 464

…

77. Miha Hrobat (Slo) 73

80. Martin Čater (Slo) 70

84. Štefan Hadalin (Slo) 65

Sezone je konec in ta je pokazala, da sta prva zvezdnika belih strmin za sezono 2022/23 pri ženkah Američanka Mikaela Shiffrin in in pri moških Švicar Marco Odermatt. Od naših pa sta bila »glavna« Ilka Štuhec in Žan Kranjec./LN/