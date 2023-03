V Ljubljani spet protest zaradi gradnje kanala C0 in razmer v ljubljanskem zdravstvu

Ljubljana, 20. marec 2023 – Tudi danes, 20. marca, so se v Ljubljani, pred mestno hišo spet zbrali protestniki, ki nasprotujejo kanalu C0 in opozarjajo na razmere v zdravstvu v MO Ljubljana.

Protestniki so tudi tokrat izrazili svoje nestrinjanje s postavitvijo kanala C0, ker so prepričani, da izgradnja istega lahko ogrozil čisto pitno vodo v na področju Ljubljane.

Ob tem so opozorili tudi na nevzdržne razmere v ljubljanskem zdravstvu, krivdo pa so pripisali tudi vodstvu Zdravstvenega doma Ljubljana in seveda županu Ljubljane, ki so ga vsi nastpoajo omejali kot enega od glavni krivce za stane, tako pri, po.

Zbrane je nagovoril mestni svetnik Aleš Primc, ki je uvodoma protestnike nagovoril kot borke in borce proti nasilju župana Ljubljane Zorana Jankovića. Najprej je spregovoril o pomanjkanju osebnih zdravnikov v Ljubljani in izpostavil dodatek za delovno uspešnost za direktorico ZD Ljubljana, ki so ga izglasovali ljubljanski mestni svetniki.

Mestna svetnica dr. Tina Bregant pa je poudarila, da so dodatek za delovno uspešnost direktorici Antoniji Poplas Susič izglasovali mestni svetniki liste Zorana Jankovića in svetniki Gibanja Svoboda. Dodala je, da so ti svetniki tudi prekinili izredno sejo mestnega sveta o zdravstvu. “V Ljubljani smo ostali brez osebnih zdravnikov zaradi načina dela, to se da popraviti z drugačnim načinom vodenja,” je dejala.

Tomaž Ogrin iz nevladne organizacije Alpe Adria Green je opozoril, da energetika, telekomunikacije in pitna voda spadajo med kritično infrastrukturo, česar se pri izgradnji omenjene kanalizacije ne upošteva. “Zdrav razum pravi: ne polagajte fekalij skozi čisto pitno vodo.”

Na protestu je spregovoril tudi novi predsednik mestnega odbora SDS-a Ljubljana Aleš Hojs. Kritičen je bil do Jankovića, ki je po njegovih besedah prepričan, da je država on sam.

Na protestu se je zbralo nekaj sto protestnikov, vse pa je nadzirala policija, ki ni posredovala, saj protestniki protest zaključili dokaj mirno, če odmislimo nekaj neprimernih izjav enega od protestnikov, ki se je poimenoval “Janez Gorenjski”. Med nastopom “Janeza Gorenjskega” je v mestno hišo na sejo mestnega sveta prišel župan Zoran Janković, ki so ga protestniki pospremili z žvižgi in vzkliki./LN/Foto: Igor/