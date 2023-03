22. marec – svetovni dan voda

Ljubljana, 22. marec 2023 – Osrednja tema letošnjega svetovnega dneva voda je pospešitev spremembe – za boljši dostop do čiste vode in sanitarne ureditve. V ospredju je zavedanje o pomembnosti vode za posamezne ekosisteme ter o nujnosti odgovornega ravnanja z njenimi zalogami v okviru sanitarnih sistemov, kmetijstva in industrije.

Gospodinjstvom dobavljena skoraj polovica vode iz javnega vodovoda

84,9 milijona m3 vode, načrpane v 2021 za javni vodovod, je bilo dobavljene gospodinjstvom, 35,7 milijona m3 vode (21 %) so porabili poslovni subjekti, 4,4 milijona m3 vode (3 %) je bilo neobračunane (to je voda za potrebe gasilcev in čiščenje cest), v omrežju pa se je izgubilo 48,4 milijona m3 vode (27 %).

Gospodinjstvom dobavljena skoraj polovica vode iz javnega vodovoda

84,9 milijona m3 vode, načrpane v 2021 za javni vodovod, je bilo dobavljene gospodinjstvom, 35,7 milijona m3 vode (21 %) so porabili poslovni subjekti, 4,4 milijona m3 vode (3 %) je bilo neobračunane (to je voda za potrebe gasilcev in čiščenje cest), v omrežju pa se je izgubilo 48,4 milijona m3 vode (27 %).

Oskrba končnih uporabnikov s pitno vodo iz javnega vodovoda, Slovenija, 2021

voda, dobavljena gospodinjstvom 49 %

izgube 27 %

voda, dobavljena dejavnostim 21 %

dobavljena, a neobračunana voda 3 %

Največ vode na prebivalca dobavljene v osrednjeslovenski statistični regiji

Skoraj polovica vse vode, načrpane v 2021 za javni vodovod, je bila dobavljena gospodinjstvom. Največ vode na prebivalca je bilo dobavljene gospodinjstvom v osrednjeslovenski (43 m3), najmanj pa v koroški statistični regiji (31,5 m3).

Večina vode za gospodinjstva iz povodja Donave

Skoraj 88 % vse vode, dobavljene gospodinjstvom iz javnega vodovoda, je bilo načrpane iz povodja Donave. Iz povodja Jadranskega morja je bilo za gospodinjstva načrpane le 12 % vode ali 10,1 milijona m3.

Voda, dobavljena iz javnega vodovoda gospodinjstvom, po porečjih, Slovenija, 2021

porečje Save; 63 %

povodje Donave; 88 %

porečje Drave; 18 %

povodje jadranskih rek; 6 %

povodje Jadranskega morja; 12 %

povodje Soče; 6 %

porečje Mure; 5 %

porečje Kolpe; 1 %

Opomba: Nekateri seštevki se ne ujemajo zaradi zaokroževanja.

Količina odpadne vode iz gospodinjstev se povečuje

V javno kanalizacijo je bilo v 2021 odvedenih 232,6 milijona m3 odpadnih voda različnega izvora; to je bilo 16 % več kot leto prej. 72 milijonov m3 (31 %) odpadnih voda je bilo iz gospodinjstev.

Pred izpustom prečiščeni več kot dve tretjini odpadne vode

Od 232,6 milijona m3 odpadnih voda, nastalih v 2021, jih je bilo pred izpustom iz kanalizacijskih sistemov nazaj v okolje prečiščenih v čistilnih napravah 69 %. 96 % teh voda je bilo izpuščenih v površinske vode, 2,4 % v podtalnico, 0,7 % pa v morje. Preostalih 71 milijonov m3 odpadnih voda je ostalo neprečiščenih./LN/Vir: SURS