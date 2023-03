To nedeljo, 26. marca, bomo prešli iz zimskega na poletni čas in ob 2. uri bomo premaknili kazalce ur za 1 uro naprej

Ljubljana, 25. marec 2023 – Upamo, da ne ne boste pozabili! To nedeljo, 26. marca 2022 bomo prešli iz zimskega na poletni čas, v katerega smo vstopili oktobra lani. To pomeni, da boste kazalce na svoji uri jutri, 26. 3. 2022, ob 2.00 premaknili za 1 uro naprej, in sicer na 3. uro. V nedeljo bomo tako spali 1 uro manj. Torej je zdaj jasno, da zime resnično konec.

To naj bi bilo zadnje premikanje ure, so že leta 2020 odločile članice EU, a ob tem sprejele spet nedorečeno odločitev, da lahko članice EU same odločijo, kateri čas – poletni ali zimski – bodi obveljale. No, jutri, 26. marca 2023 pa bo tako, kot smo zapisali v uvodu, torej ob 2.00 uri zjutraj treba premakniti kazalce na urah za eno uro NAPREJ – na 3. uro.

Morda niste vedeli – Kdaj premikamo uro na poletni oziroma zimski čas?! Uro premikamo na poletni čas na zadnjo nedeljo v mesecu marcu in na jesenski čas zadnjo nedeljo v oktobru.

Zanimivost – Včasih trdijo, da je poletni čas predlagal Benjamin Franklin v pismu urednikom Pariškega dnevnika. Kakorkoli že je bilo, članek je bil hudomušen, in Franklin ni predlagal poletnega časa, ampak je menil, da morajo ljudje prej vstati in prej leči v posteljo.

Prvi je resno predlagal poletni čas angleški gradbenik William Willett (1857–1915) v brošuri Razsipavanje z dnevno svetlobo (Waste of Daylight), objavljeni leta 1907. Navkljub velikim prizadevanjem pa ni uspel prepričati Britanskega parlamenta, da bi ga uvedel.

V Sloveniji se je poletni čas začel uporabljati 27. marca 1983. Podlaga za to je bil Zakon o računanju časa, sprejet še v skupščini SFR Jugoslavije, in sicer dne 16. novembra 1982. Torej nam premik ure še vedno diktira zakon propadle države.

Zemljevid/Vir: Wikipedija/ – Modra barva predstavlja države kjer upoštevajo poletni čas. Oranžna barva predstavlja države, ki so včasih upoštevale poletni čas. Rdeča barva predstavlja države, ki ne upoštevajo poletnega časa…/ LN/