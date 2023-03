Slovenija bo pomagala Avstriji in Italiji preprečevati vstop vse večjemu valu migrantov iz Hrvaške, ne pa vstopa istih v Slovenijo

Ljubljana, 27. marec 2023 – Potem, ko je statistika pokazala, da Slovenija postaja s pridružitvijo Hrvaške v schengensko območju bolj prihodna za vstop migrantov v Slovenji so to opazili na svojih mejah tudi Italijani, Avstrijci pa tudi Madžari. Zaradi preprečevanja in odkrivanja nedovoljenih migracij so zato pred desetimi dnevi (17. marca) na meji med Slovenijo in Avstrijo začele delovati skupne mešane patrulje, sestavljene iz pripadnikov slovenske in avstrijske policije.

Ponovno aktiviranje skupnih mešanih patrulj ni bila pobuda Slovenije, ampak zahteva Avstrije, a tudi Italije in Madžarske, sosed, ki že nekaj časa ne verjamejo slovenskim organom, da ti na ustrezen način nadzirajo mejo z novo članico schengenskega območja Hrvaško. Članico za varovanje schengenskega območja, katere glavna skrb je, kako bi tujim turistom omogočila čim manj oviran dostop na njihovo obalo preko »transportne povezovalke« Slovenije. Manj pa Hrvaško skrbi, kako bi se zaustavili migranti na njenih mejah z Bosno in Hercegovino in Srbijo, ki jo je dožna varovati, preko katere pa po balkanski poti prihaja v Slovenijo – in nato naprej v Avstrijo in Italijo vse več migrantov

Ker pač nova članica schengenskega območja Hrvaška ni prav učinkovita, se je morala slovenska policija povezati (na zahtevo njihove politike – ne naše) s policijami sosednjih držav Italije, Madžarske in Avstrije, da bi se tako preprečilo in odkrilo nedovoljene vstope migrantov, ki povzročajo težave Italiji, Madžarski in seveda najbolj Avstriji. Torej, slovenska policija je postala so-zaščitnica mej Italije, Madžarske in Avstrije in vse manj lastne države.

Statistični podatki jasno kažejo, da Slovenija postaja oaza za migrante. Namreč v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2022 je bilo v Sloveniji obravnavanih 32.024 nedovoljenih prehodov državne meje. Gre za posledice trenda, ki se je začel nakazovati marca lani, število je namreč večje za 214 odstotkov v primerjavi z letom 2021, ko je bilo obravnavanih 10.198 nedovoljenih prehodov.

Podatki torej kažejo povečanje ilegalnih prehodov, ki je naraslo za nekajkrat! Zato nas Avstrijci in Italijani (Madžari pazijo na svoje meje) imajo dovolj. Odkar ni več ograje, vojske in kontrol na južni meji, ilegalci množično uporabljajo kar ceste in železnico za hiter in množičen prehod meja v Slovenijo in nato naprej proti Avstriji in Italiji.

Očitno je, da tisto, kar govorijo politiki v Sloveniji, ne pade na plodna tla v tujini. Tujci ne bodo trpeli slovenskih neumnosti in sodelovali pri političnih igricah, ki zadevajo varnost njihovih državljanov.

Težava je tudi ta, da zajeti migranti na italijanski in avstrijski meji pristanejo v Sloveniji in se jih ne vrača Hrvaški kljub temu, da ta slabo varuje schengensko mejo.

Torej mešane policijske enote bodo poskušale, zaustaviti val migrantov, iz nove članice schengenskega območja – Hrvaške, in sicer na območje Avstrije, Italije in Madžarske.

Slovenija pa bo ob tem pristopu spet potegnila kratko in postala žep (je že) za migrante, ki bodo v vse večjem številu, zaradi njihovega neučinkovitega nadzora migracij iz Hrvaške napolnili »deželo«, kot Hrvati ponižujoče imenujejo Slovenijo./J. Temlin./ Foto:arhiv LN/