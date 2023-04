Kar velja vedeti v primeru, če se odločite za potovanje v Rusijo

Rusija, 2. april 2023 – Rusija, 3. april 2023 – Vsi, ki se času vojne med Rusijo in Ukrajini le podajajo na področje Rusije, morajo vedeti, da potovanje tja ni enostavno. Ko prvo morate imeti za vstop v državo ustrezne vizumske odobritve (EU je proti Rusiji uvedla več omejevalnih ukrepov, vključno s sankcijami proti posameznikom, gospodarskimi sankcijami in diplomatskimi ukrepi).

Če vam vizo uspe pridobiti morate vedeti, da tam je večina tujih bančnih kartic blokiranih, mednarodne storitve rezervacij pa so začasno ustavile svoje delovanje. Vendar pa obstajajo načini, kako zaobiti te težave.

Rezervacija hotela

Kartice Visa, Mastercard, American Express in JCB trenutno v Rusiji ne delujejo in jih ni mogoče uporabiti za plačilo. Nezanesljiv je tudi UnionPay, edini tuji plačilni sistem, ki je ostal, saj uporabniki poročajo, da ga plačilni terminali, ki pripadajo sankcioniranim bankam, ne sprejemajo.

Kljub temu je rezervacija hotela še vedno mogoča – najpogostejši način je, tako kot v starih časih, osebni stik s hotelom po telefonu ali prek njegove spletne strani. Lahko preprosto plačate z gotovino po prihodu. To so potrdili vsi hoteli, s katerimi smo se pogovarjali, tako luksuzni kot tudi cenovno ugodni. Vendar pa nekateri zaradi gotovinskega plačila zaračunajo manjši znesek – vendar nič večjega.

Upoštevajte, da morate pri rezervaciji hotela brez vnaprejšnjega plačila prispeti v hotel strogo ob dogovorjenem času, sicer se lahko hotel odloči, da ste spremenili načrte, in lahko izgubite sobo. Poleg plačevanja z gotovino lahko v Rusiji odprete tudi bančni račun.

Če ste v tujini, lahko rezervirate hotel tudi na dva druga načina, ne da bi pri tem uporabili gotovinsko plačilo. Nekateri hoteli omogočajo uporabo tuje kartice s posebno povezavo, ki jo pošljejo po rezervaciji.

Tako lahko plačate s karticama Visa in Mastercard, vendar pa ne z American Express. Opozarjamo, da je to redka možnost, zato se vseeno raje obrnite na določen hotel in se pozanimajte, ali je ta možnost na voljo.

Druga možnost je precej primitivna: za pomoč prosite svoje ruske prijatelje. Rezervacija notranjega leta

Tukaj bo žal prišla v poštev samo gotovina. Namreč, ko smo stopili v stik z najbolj priljubljenimi ruskimi letalskimi družbami, kot so Aeroflot, S7 in Rossiya Airlines, smo ugotovili, da je spletno plačilo mogoče le s karticami, izdanimi v Rusiji. Edini način za nakup vozovnice za notranji let brez ruske kartice je, da to storite na letališču ali v pisarni družbe – naslove najdete na spletni strani letalske družbe.

Zdaj veste! V Rusijo potovati ni lahko, še težje je tam bivati, če nimate ustrezne količine gotovine. Pa še to lahko v državno prinesete po posebnem kontroliranem postopku. Torej, kaj storiti? Bolje se ne izpostavljati tveganju, saj vam v Rusiji, če na primer zaidete v težave, vas tam tudi uradna zastopstva držav, iz katerih prijahate, le težko rešijo nevšečnosti, v katere boste zašli./LN/