Slovenija s poslovnim dogodkom in močno promocijo v Dallasu odpira vrata gospodarstvu na trgu ZDA

Dallas/Ljubljana, 4. marec 2023 – Slovenska turistična organizacija sporoča, da bo potekal 6. in 7. aprila 2023 v Dallasu, ZDA potekal velik poslovni dogodek, na katerem se bo Slovenija tam predstavila kot odlična gospodarska partnerica s privlačnimi investicijskimi priložnostmi ter kot trajnostna turistična destinacija za zahtevnega gosta. Gre za nadaljevanje lanske uspešne in odmevne zgodbe v sklopu kontinuirane promocije Slovenije, njenega gospodarstva in turizma na ameriškem trgu, v kateri usklajeno nastopajo država in številna zainteresirana podjetja.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport se skupaj s SPIRIT Slovenija in Slovensko turistično organizacijo (STO) ter partnerji* letos ponovno odpravlja z gospodarsko delegacijo 39 podjetij in turističnih destinacij v Dallas, kjer organizirajo poslovno-investicijsko konferenco, delavnico slovenskega turizma, številne »B2B« sestanke in obiske ameriških podjetij, izvedli pa bodo tudi okrepljeno oglaševanje Slovenije na NBA košarkarski tekmi med Dallas Mavericks in Chicago Bulls z naslovom ‘I Feel Slovenia Night’. S skupnim, usklajenim in celostnim pristopom k promociji Slovenije in h krepitvi gospodarskega sodelovanja želijo v projekt vključeni partnerji slovenskim podjetjem olajšati vstop na ameriški trg. Letošnji poslovni obisk vidijo kot odlično priložnost za okrepljeno pozicioniranje Slovenije v Dallasu in širše na ameriškem trgu, za navezovanje stikov s potencialnimi ameriškimi investitorji, poslovnimi partnerji, organizatorji potovanj in drugimi deležniki, izmenjavo izkušenj z ameriškim gospodarskim sistemom in privabljanje ameriških investicij v Slovenijo.

Slovenska podjetja pozdravljajo priložnost, da si lahko ob unovčevanju potenciala prepoznavnosti izjemnega slovenskega košarkarskega asa Luke Dončića, s podporo države in partnerjev, lažje in učinkoviteje odprejo vrata na ameriški trg, vzpostavijo nova poslovna poznanstva in preverijo priložnosti za nove posle.

V dveh dneh bo v Dallasu izvedenih več poslovno-promocijskih aktivnosti, ki povezujejo gospodarstvo, turizem in šport.

Poslovno-investicijska konferenca

SPIRIT Slovenija bo v četrtek, 6. aprila 2023, v hotelu Hilton Anatole organiziral poslovno-investicijsko konferenco. Na njej bodo številni odlični govorci predstavili slovensko in dallaško poslovno in investicijsko okolje, priložnosti za sodelovanje ter primere uspešnih poslovnih zgodb slovenskih podjetij na trgu ZDA. Udeležence bosta uvodoma pozdravila dr. Mitja Blagajne, generalni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, ter Andrej Medica, pooblaščeni minister na veleposlaništva v ZDA. Sledil bo pogovor z dvema izjemnima managerkama, ki sta povezani z NBA: Cynt Marshall, izvršno direktorico košarkarskega kluba Dallas Mavericks, in Vanjo Černivec, generalno direktorico London Lions. V nadaljevanju bodo Dale Petrosky, predsednik in CEO Dalaške regionalne zbornice, Janice Z. Davis iz Morgan, Lewis & Bockius, ter Erin McKelvey, predsednica in CEO Evropsko-ameriške trgovinske zbornice v Texasu osvetlili, kako je živeti, delati in poslovati v Dallasu. O poslovnih in investicijskih priložnostih v Sloveniji bo spregovoril Vid Habjan, vodja sektorja za spodbujanje tujih neposrednih investicij na SPIRIT Slovenija, mag. Karmen Novarlič, vodja sektorja za komuniciranje s poslovnimi javnostmi na STO, pa bo predstavila Slovenijo kot petzvezdično turistično destinacijo. O Sloveniji kot deželi športnih prvakov pa bo spregovoril nekdanji košarkarski as – Radoslav Nesterović.

Na več okroglih mizah bodo predstavniki slovenskih prebojnih podjetij predstavili svoje zelene in pametne rešitve, opisane bodo tudi uspešne poslovne zgodbe Slovencev s področja medicine in znanosti v Teksasu. Po zaključku konference bodo potekali individualni poslovni pogovori in mreženje med slovenskimi in ameriškimi podjetji (B2B srečanja).

Delavnica slovenskega turizma

Slovenska turistična organizacija bo v popoldanskem času skupaj s partnerji izvedla delavnico slovenskega turizma (Slovenian Tourism Workshop “Texas Feels Slovenia”), na kateri se bo svoj ponudbo predstavilo 15 turističnih podjetij in destinacij. STO bo predstavila turistično ponudbo Slovenije, Turizem Ljubljana pa prestolnico in širšo osrednjeslovensko regijo. Kot eden od letalskih prevoznikov, ki Evropo preko Istanbula povezuje z neposrednim letom v Dallas, se bo ameriškim partnerjem predstavil tudi prevoznik Turkish Airlines. Sledilo bo mreženje in sestanki med slovenskimi in ameriškimi destinacijami in podjetji. Na slovenski strani se bodo ob STO in Turizmu Ljubljana potencialnim ameriškim partnerjem predstavljali Julijske Alpe, Sava Turizem, Hotel Milka, Intercontinental Ljubljana, Terme Olimia, Ljubljanski grad ter turistične agencije KNMTravel, Passport Europe, Luxury Slovenia, Activity Break, Kompas, Bravina ter Slovenia Explorer.

Program konference je na voljo na tej povezavi: https://www.texasfeelsslovenia2023.com/agenda

Grajenje prepoznavnosti v Teksasu

ZDA so z vidika strategije internacionalizacije slovenskega gospodarstva določene kot prioritetno tržišče tako za povečevanje blagovne menjave kot pridobivanje investitorjev. Sodijo tudi med najpomembnejše oddaljene trge slovenskega turizma z odličnim potencialom rasti. Ker gre za zelo velik trg s 332 milijoni prebivalcev, je pomembno, da slovensko gospodarstvo svojo prepoznavnost širi tam, kjer že ima določeno vidnost. Teksas, ki mu pravijo tudi »motor« ameriške ekonomije, je 2. največje gospodarstvo v ZDA in 10. največje svetovno gospodarstvo. Glavno mesto Dallas pa je trenutno domovanje enega najboljših slovenskih košarkarjev Luke Dončića, ki je pomemben razlog, da ima Slovenija široko odprta vrata v Texasu, kjer so prisotni tudi zelo uspešni poslovneži slovenskega rodu. Dončić, ambasador slovenskega turizma, je eden od najbolj prepoznavnih osebnosti iz Slovenije v svetu, ki ima zgolj na družbenem omrežju Instagram 8,2 milijona sledilcev. Tekme kluba Dallas Mavericks pa so v sezoni 2021/22 na nacionalnih televizijah v ZDA v povprečju prinesle 5,8 milijona ogledov na tekmo.

Poslovno-promocijski dogodek v Dallasu in sodelovanje s klubom Dallas Mavericks in košarkarjem Luko Dončićem je le ena v nizu vrste ciljno usmerjenih promocijskih aktivnosti Slovenije na trgu ZDA.

SPIRIT Slovenija je v zadnjih dveh letih na trgu ZDA že izvedel dve oglaševalski kampanji pri globalni medijski hiši CNN, s katerima je promoviral investicijske priložnosti v Sloveniji. S kampanjama je uspešno dosegel okoli 200 milijonov gledalcev ter ustvarili pozitivno podobo pri 80% poslovnežev in investitorjev na trgih Evrope, ZDA, Azije in Bližnjega vzhoda. Agencija v ZDA izvaja tudi program neposrednega trženja Slovenije kot lokacije za tuje investicije, med katerimi je regija Texas med najpomembnejšimi. Letos SPIRIT Slovenija načrtuje izvedbo več poslovno-investicijskih aktivnosti tudi v Nevadi in Koloradu, jeseni pa želi potencialne ameriške investitorje povabiti na investicijsko-razvojno konferenco v Slovenijo. Lani je SPIRIT Slovenija podpisal tudi memorandum o sodelovanju z Uradom guvernerja Nevade za gospodarski razvoj, potekajo pa tudi pogovori o sodelovanju z Evropsko-ameriško gospodarsko zbornico in dalaško regionalno zbornico.

STO na ameriškem trgu izvaja globalno digitalno kampanjo slovenskega turizma, sodeluje z združenji, kot so združenje ameriških organizatorjev potovanj USTOA in združenji za luksuzni turizem Virtuoso in Signature, z mediji, kot sta National Geographic in CNN, ter v Sloveniji gosti ameriške organizatorje potovanj in novinarje. Letos v ZDA STO pripravlja tudi skupne promocijske aktivnosti s Hrvaško turistično skupnostjo, ki vključujejo digitalno oglaševanje ter izvedbo dogodka za organizatorje potovanj in turistične agencije v New Yorku.

*Dogodek Texas Feels Slovenia organizirajo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, SPIRIT Slovenija in Slovenska turistična organizacija v sodelovanju z UKOM, Turizmom Ljubljana, Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pri aktivnostih kot programski partner sodeluje tudi AmCham Slovenija./LN/Vir: http://www.slovenia.info