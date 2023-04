V Sloveniji ustanovljeno Društvo športnih odvetnikov

Ljubljana, 15. april 2023 – Razvoj športa in športni uspehi v Sloveniji k napredku in razvoju silijo tudi področja, ki so neposredno povezana z delovanjem športa ter športnega posla. S tem namenom je bilo ustanovljeno Društvo športnih odvetnikov Slovenije.

Pravo je nepogrešljiv del ustroja športnega posla in mora kot takšno tudi v Sloveniji delovati na najvišji možni ravni. Z ustanovitvijo Društva športnih odvetnikov Slovenije (DŠOS) se razvija tudi športno pravo kot panoga in daje prostor nadaljnjemu napredku. 10 ustanoviteljev DŠOS sledi zgledu podobnih društev v tujini, ki imajo dolgo tradicijo delovanja, z njimi pa si bodo prizadevali sodelovati tudi v slovenskem društvu.

»Namen Društva športnih odvetnikov Slovenije je v prvi vrsti razvoj športnega prava, saj gre za pravno panogo, ki se v zadnjih letih tudi v Sloveniji vse bolj razvija. Skušali bomo kritično opozarjati na ustrezen normativni razvoj športnega prava in z njim povezanih vprašanj v Sloveniji ter širše. Vse v želji zagotoviti čim višjo raven delovanja športa, ki zaradi finančnih razlogov in multiplikativnih učinkov v družbi spada tudi med pomembne gospodarske panoge,« ob ustanovitvi društva pravi odvetnik Blaž Tomažin Bolcar, ki je bil izglasovan za prvega predsednika DŠOS.

»Športno pravo je zanimivo in čedalje bolj pomembno, a pravniki se v okviru študija in nadaljnje prakse z njim redko seznanijo. Veseli me, da se na tem področju premika in da bo novo društvo, vsem tistim pravnikom, ki se s tem področjem že ukvarjajo ali pa jih to pravno področje zanima, lahko v pomoč in bo prispevalo k izobraževanju ter posledično nadaljnjemu razvoju športnega prava v Sloveniji, poudarja odvetnik Matija Testen.

DŠOS bo med drugim organiziral tudi dogodke, na katerih se bo razpravljalo o aktualnih temah s področja športnega prava. Ob tem se nameravajo povezovati s sorodnimi društvi iz tujine in društvi, ki oblikujejo pravno krajino v Sloveniji. »Prepričan sem, da bomo skozi delovanje društva športno pravo še bolj približali tako strokovni kot tudi širši javnosti in s tem pripomogli k večji profesionalizaciji slovenskega športa,« poudarja Tomažin Bolcar./LN/Fotografija le ponazoritvena/