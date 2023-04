Slovenijo po vrednosti BDP od sosedov prehiteva le Avstrija in Italija; Jugo republike, kot samostojne države daleč za Slovenijo

Ljubljana, 25. april 2023 – Bruto domači proizvod ali na kratko BDP je meritev, ki opisuje vrednost celotnega blaga in storitev na določenem geografskem področju ter kako je to povezano s prebivalstvom določene države.

Ali drugače rečeno je tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v enem letu. Upoštevani pa so končni proizvodi, ki niso namenjeni nadaljnji obdelavi. S tem se izogne dvojnemu štetju in upošteva le dodano vrednost.

In še to! Za izračun BDP na prebivalca določenega območja se BDP te lokacije deli s skupno velikostjo prebivalstva. Vrednost, ki izhaja iz tega izračuna, je znana kot BDP na prebivalca. BDP na prebivalca se po svetu drastično razlikuje. Bruto domači proizvod (BDP) države je odvisen od gospodarskega položaja države in skupnega dobička v primerjavi s stroški.

No, in mi smo pobrskali po spletu in našli kar nekaj podatkovnih strani, ki prikazujejo BDP po državah.

Nas pa zanimalo, katere države imajo najvišji BDP in predvsem to, kako se je odrezala Slovenija v primerjavi s sosedi, in sicer Avstrijo (17. mesto); Italijo (33. mesto), Madžarsko (45. mesto) in Hrvaško (54. mestu). BDP Slovenija je takšen, da to naši državi zagotavlja 38. mesto med 194 državami sveta v višini BDP-ja na prebivalca.

Prav, da omenimo tudi države, ki so nastale po razpadu Jugoslavije, države nekatere sem slovenska politika tako hlapčevsko dobrika, ki, da bi se morali mi učiti od njih in ne oni nas. Države, ki nam dopolnjuje manjkajočo delovno silo, kar nam s tem preselitvam povzroča ne malo socialnih izdatkov. Razlog? Mi podjetnikom, gre v primeru gradbeništva, omogočamo, da »uvažajo« delovno silo, ki jo slabo plačujejo, medtem pa ta delovna sila pripelje seboj še družinske člane, ki so deležni socialnih travarjev, s čemer pa podjetniki nočejo imeti nič skupnega..

No pa si oglejmo te države, ki so rešiteljice t.i. našega gospodarstva, kako same poslujejo – oz. kakšen BDP imajo: Srbija (71.mesto – BDP $19,146); Severna Makedonija ( 79. mesto – BDP $ 16.600) Bosna in Hercegovina (83. mesto – BDP $15,047);

In takšna je trenutna lestvica BDP po državah, in sicer po podatkih spletne strani – https://worldpopulationreview.com/country-rankings/gdp-per-capita-by-country

Mesto; Država; BDP na prebivalca 2022;Prebivalstvo

1 Luksemburg $118,001 647,599

2 Singapur $97,057 5,975,689

3 Irska $94,392 5,023,109

4 Katar $93,508 2,695,122

5 Švica $72,874 8,740,472

6 Norveška $65,800 5,434,319

7 Združene države $63,416 338,289,857

8 Brunej $62,371 449,002

9 Hong Kong $59,520 7,488,865

10 Danska $58,932 5,882,261

11 Združeni Arabski Emirati $58,753 9,441,129

12 San Marino $58,427 33,660

13 Nizozemska $57,534 17,564,014

14 Macau $56,078 695,168

16 Tajvan $55,724 23,893,394

15 Islandija $55,596 372,899

17 Avstrija $55,218 8,939,617

18 Švedska $54,146 10,549,347

19 Nemčija $54,076 83,369,843

20 Avstralija $51,680 26,177,413

21 Belgija $51,096 11,655,930

22 Finska $49,853 5,540,745

23 Bahrajn $48,766 1,472,233

24 Kanada $48,720 38,454,327

25 Savdska Arabija $46,811 36,408,820

26 Francija $46,062 64,626,628

27 Južna Koreja $44,621 51,815,810

28 Združeno kraljestvo $44,117 67,508,936

29 Malta $42,856 533,286

30 Japonska $42,248 123,951,692

31 Nova Zelandija $42,018 5,185,288

32 Kuvajt $41,627 4,268,873

33 Italija $40,861 59,037,474

34 Češka $40,618 10,493,986

35 Izrael $40,547 9,038,309

36 Ciper $40,107 1,251,488

38 SLOVENIJA $40,067 2,119,844

39 Španija $39,121 47,558,630

40 Estonija $38,834 1,326,062

37 Litva $38,824 2,750,055

41 Poljska $34,103 39,857,145

42 Portugalska $34,043 10,270,865

43 Portoriko $34,025 3,252,407

45 Madžarska $33,030 9,967,308

46 Slovaška $32,709 5,643,453

47 Latvija $31,509 1,850,651

48 Romunija $30,526 19,659,267

49 Turčija $30,253 85,341,241

50 Oman $30,178 4,576,298

51 Aruba $29,090 106,445

52 Grčija $28,748 10,384,971

53 Rusija $27,903 144,713,314

54 Hrvaška $27,717 4,030,358

55 Malezija $27,402 33,938,221

56 Panama $27,003 4,408,581

57 Kazahstan $26,565 19,397,998

58 Sejšeli $25,414 107,118

59 Trinidad in Tobago $25,031 1,531,044

60 Bolgarija $23,817 6,781,953

61 Čile $23,366 19,603,733

62 Urugvaj $22,459 3,422,794

64 Argentina $20,751 45,510,318

65 Mavricij $20,292 1,299,469

66 Belorusija $20,187 9,534,954

67 Kostarika $19,990 5,180,829

68 Gvajana $19,684 808,726

69 Maldivi $19,609 523,787

71 Srbija $19,146 7,221,365

72 Mehika $19,130 127,504,125

73 Antigva in Barbuda $18,618 93,763

74 Dominikanska republika $18,608 11,228,821

75 Tajska $18,236 71,697,030

76 Ekvatorialna Gvineja $17,788 1,674,908

77 Kitajska $17,192 1,425,887,337

78 Bocvana $16,893 2,630,296

79 Severna Makedonija $16,712 2,093,599

80 Turkmenistan $16,520 6,430,770

81 Gabon $15,970 2,388,992

82 Grenada $15,431 125,438

83 Bosna in Hercegovina $15,047 3,233,526

84 Georgia $14,918 3,744,385

85 Brazilija $14,916 215,313,498

86 Surinam $14,513 618,040

87 Azerbajdžan $14,431 10,358,074

88 Kolumbija $14,324 51,874,024

89 Palau $14,309 1 8,055

90 Albanija $14,218 2,842,321

91 Barbados $13,553 281,635

93 Armenija $13,261 2,780,469

94 Šrilanka $13,214 21,832,143

95 Ukrajina $13,110 39,701,739

96 Iran $13,073 88,550,570

97 Paragvaj $12,881 6,780,744

98 Moldavija $12,811 3,272,996

99 Egipt $12,790 110,990,103

101 Indonezija $12,222 275,501,339

In še, ne ne prav prijetna zanimivost za državljane (teh je 10.913.164) Južnega Sudana, katerih država zmore pičlih 791 dolarjev na prebivalca in na razpredelnici zaseda 193. mesto. Zadnji na razpredelnici pa Burundi, ki dosega še 31 dolarjev manj (760 dolarjev)./LN/Fotografija: LJNovice – le ponazoritvena/