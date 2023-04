Tudi letos se išče učiteljica oz. učitelj leta 2023

Ljubljana, 28. april 2023 – Pod okriljem nacionalne platforme Partnerstvo za spremembe in AmCham Slovenija je februarja 2019 nastala iniciativa “Učitelj sem! Učiteljica sem!”, ki širi dobre prakse učiteljev in učiteljic v slovenskih šolah. Cilj iniciative je dati glas učiteljem in učiteljicam, ki svoje delo čutijo kot poslanstvo, ki z izjemno predanostjo iščejo najboljše v učencih in ki so lahko vzor bodočim generacijam učiteljev in učiteljic ter ustvariti platformo, ki izpostavlja odlične zgodbe.

Kot sporočajo iz in AmCham Slovenija so prepričani, da je prav odličnih ljudeh ključ, da se lahko začnejo dogajati majhne in velike spremembe. V okviru iniciative pa tudi letos izbiramo UČITELJA LETA – UČITELJICO LETA 2023!

Za UČITELJA LETA – UČITELJICO LETA lahko glasujete vse do 12. 5. 2023 na spletni strani http://www.amcham.si ali www.uciteljsem.si!

Superfinalisti, ki se letos potegujejo za naziv Učitelja leta – Učiteljico leta so:

Jožica Frigelj, OŠ Ketteja in Murna, Ljubljana

Barbara Gradišnik, III. gimnazija Maribor

Vanja Kolar Ivačič, OŠ Bistrica ob Sotli

Jože Lango, OŠ Majde Vrhovnik, Ljubljana

Laura Mohorko Kumer, OŠ Cirkulane-Zavrč

Pravila glasovanja:

Glasovanje za učitelja ali učiteljico leta 2023 je sestavljeno iz treh delov.

Prvi del predstavlja glas strokovne komisije.

Drugi del predstavlja glasovanje javnosti. Glasovanje bo objavljeno na spletni strani amcham.si, uciteljsem.si in na AmCham družbenih omrežjih ter v reviji Ona, časopisu Delo in na spletni strani Onaplus. Glasovanja bodo potekala ločeno, na koncu pa bomo glasove združili. Glasovanje traja do 12. 5. 2023.