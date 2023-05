Bizi razkriva finančne podatke za več kot 238 tisoč slovenskih podjetij za leto 2022

Ljubljana, 10. maja 2023 – Poslovni asistent Bizi je objavil finančne podatke za leto 2022. Na Biziju so na voljo aktualni podatki o čistem poslovnem izidu, višini prihodkov od prodaje, višini kapitala, EBITDA in EBITDA-stopnji ter drugi finančni kazalniki za več kot 238 tisoč slovenskih podjetij. Z objavo novih finančnih podatkov Bizi razkriva tudi vrsto zanimivih dejstev o stanju slovenskega gospodarstva v letu 2022.

V letu 2022 v Sloveniji ustanovljenih 26.415 novih pravnih oseb

Slovensko gospodarstvo dnevno soustvarja več kot 238 tisoč pravnih oseb. Po podatkih Bizija je bilo lani ustanovljenih 26.415 novih pravnih oseb, od tega jih ta trenutek posluje še 20.469. Največ jih je bilo ustanovljenih v Osrednjeslovenski regiji, sledita Podravska in Savinjska regija, najmanj pa v Zasavski regiji. V primerjavi z letom 2021 je bilo v letu 2022 ustanovljenih 1.706 več pravnih oseb (sedemodstotno povečanje), letos pa je bilo v prvih štirih mesecih ustanovljenih 9.448 podjetij, največ v marcu (2.555 podjetij), najmanj pa v februarju (2.066 podjetij).



V letu 2022 je bilo izbrisanih 19.927 pravnih oseb. V primerjavi z letom prej to pomeni 13 odstotkov več izbrisanih podjetij. Največ jih je bilo izbrisanih v Osrednjeslovenski, Podravski in Obalno-kraški regiji, najmanj pa v Zasavski regiji. V prvih štirih mesecih letošnjega leta je prenehalo poslovati 6.268 pravnih oseb, kar je za štiri odstotke več kot v enakem obdobju lani. Največ jih je zaprlo svoja vrata januarja 2023, in sicer kar 1.784.

Bizi je najbolj obiskana poslovna spletna stran v Sloveniji

Bizi je po raziskavi za merjenje obiskanosti spletnih strani MOSS najbolj obiskana poslovna spletna stran v Sloveniji. Iz leta v leto pritegne več predstavnikov poslovne javnosti, ki iščejo koristne finančne, poslovne in kontaktne podatke iz pisarne ali na poti. Bizi je po raziskavi MOSS marca 2023 obiskalo več kot 280 tisoč različnih uporabnikov.

Le pravi podatki pripeljejo do modrih poslovnih odločitev

Poslovni asistent Bizi ponuja poslovne in finančne podatke o več kot 238 tisoč slovenskih podjetjih. Na Biziju so uporabnikom na voljo kontaktni podatki, predstavitev podjetja, ključne osebe, podatki o ustanoviteljih in njihovih deležih, zgodovina vodilnih v podjetju in finančni podatki, kot so bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, poslovni kazalniki, letna poročila in bonitetna ocena. Poleg kontaktnih in finančnih podatkov Bizi uporabnikom ponuja tudi številna orodja, kot so napredno iskanje, analiza trga, oblikovanje portfelja, primerjava podjetij, prenos bonitetnega poročila ter nastavitev Bizi obveščevalca.

Pravi podatki so ključni za sklepanje poslov in sprejemanje pravih poslovnih odločitev. Uporabniki lahko na Biziju preverijo, v kakšni finančni kondiciji je podjetje, s katerim želijo poslovati. Je podjetje finančno stabilno, kakšna je njegova bonitetna ocena, je reden plačnik in ali ima odprte terjatve ali sodne postopke na sodiščih in številne druge uporabne informacije. Bizi je orodje, ki je namenjeno tako podjetnikom kot zaposlenim v prodaji, marketingu, financah, računovodstvu ter tudi novinarjem, so še sporočili nosilci poslovnega asistenta Bizi – TS Media./LN/.