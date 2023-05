Samostojna Slovenija 16. maja 1990 dobila prvo samostojno vlado

Slovenija, 16. maj 2023 – Na današnji dan 16. maja 1990 je Slovenija dobila prvo samostojno in s komer koli posredno povezano samostojno vlado. Gre za vlado, ki jo je vodil Lojze Peterle, in sicer dva dni manj kot dve leti. Natečaje od 16. maja 1990 do 14. maja 1992.

Politik, ki mu je bilo dano, da je s svojimi ministricami (teh je bilo vedno malo) in ministri, najdlje upravljal s Slovenijo je bil dr. Janez Drnovšek (17. maj 1950, Celje – 23. februar 2008, Zaplana). Drnovšek je drugo (14. maj 1992–25. januar 1993), tretjo (25. januar 1993–27. februar 1997), četrto (27. februar 1997–7. junij 2000) in šesto vlado (30. november 2000–19. december 2002).

Tri vlade je uspelo voditi, od tega dve nepopolni, Janezu Janši, in sicer osmo – celotni mandat (3. december 2004–21. november 2008) ter dve z delnim mandatom, in sicer deseto (10. februar 2012–20. marec 2013) ter štirinajsto (13. marec 2020–1. junij 2022). Kot kaže spodnji seznam, so vsi ostali nosnici vladanja Sloveniji »obnemogli« pred iztekom mandata.

No, velja dodati še eno zanimivost, da je Sloveniji kot prva ženska vlada Alenka Bratušek, ki je ta položaj zasedala petnajst mescev (20. marec 2013–18. september 2014).

Namen te objave ni ocenjevati vlad, ki so vodile samostojno Slovenijo, ker to znana oceniti vsak državljan sam, ki je bil deležen vladanja, spodaj omenjenih in njihovih ministric in ministrov. Ta je namenjena le omembi datuma, da smo v Sloveniji na današnji dan dobili prvi samostojni organ izvršilne oblasti.

Kot je zaznano, smo državljani odvisni od tega kakšno vlado imamo oz. kako ta vodi državo. Namreč vlada predlaga državnemu zboru v sprejem zakone, nacionalne programe, državni proračun in druge splošne akte, s katerimi se določajo načelne in dolgoročne politične usmeritve za posamezna področja, ki v veliki meri vplivajo na življenje državljank in državljanov.

To pa je seznam vseh predsednikov vlad do danes (tudi današnjo vlado, ki je pozabila javno omeniti, da je Slovenija na današnji dan, 16. maj 1990, dobila prvo vlado):

1. Vlada Republike Slovenije (16. maj 1990–14. maj 1992) – predsednik Lojze Peterle

2. Vlada Republike Slovenije (14. maj 1992–25. januar 1993) – predsednik Janez Drnovšek

3. Vlada Republike Slovenije (25. januar 1993–27. februar 1997) – predsednik Janez Drnovšek

4. Vlada Republike Slovenije (27. februar 1997–7. junij 2000) – predsednik Janez Drnovšek

5. Vlada Republike Slovenije (7. junij 2000–30. november 2000) – predsednik Andrej Bajuk

6. Vlada Republike Slovenije (30. november 2000–19. december 2002) – predsednik Janez Drnovšek

7. Vlada Republike Slovenije (19. december 2002–3. december 2004) – predsednik Tone Rop

8. Vlada Republike Slovenije (3. december 2004–21. november 2008) – predsednik Janez Janša

9. Vlada Republike Slovenije (21. november 2008–10. februar 2012) – predsednik Borut Pahor

10. Vlada Republike Slovenije (10. februar 2012–20. marec 2013) – predsednik Janez Janša

11. Vlada Republike Slovenije (20. marec 2013–18. september 2014) – predsednica Alenka Bratušek

12. Vlada Republike Slovenije (18. september 2014–13. september 2018) – predsednik Miro Cerar ml.

13. Vlada Republike Slovenije (13. september 2018–13. marec 2020) – predsednik Marjan Šarec

14. Vlada Republike Slovenije (13. marec 2020–1. junij 2022) – predsednik Janez Janša

15. Vlada Republike Slovenije (1. junij 2022 – danes) – predsednik Robert Golob.