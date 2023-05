Ali bodo ustavni sodniki z navadno večino glasov odpravili začasno zadržanje novele zakona o RTV?

Ljubljana, 22. maja 2023 – Potem, ko je Ustavno sodišče februarja letos zadržalo več členov zakona o Radioteleviziji Slovenija, in sicer prvega, drugega, četrtega in petega odstavka 23. člena ter 24. in 25. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija – sklep si lahko v celoti ogledate tukaj – bo danes, 22. maja US spet odločalo o tem.

Kot je znano so sodniki sredi maja imeli pred seboj predlog sklepa, ki ga je dal predsednik sodišča in sodnik poročevalec v zadevi Matej Accetto, s katerim bi odpravili začasno zadržanje. A tedaj niso sprejeli odločitve – cel POSTOPEK – aktivna povezava.

Za sprejetje predloga naj bi bila zdaj po poročanju medijev oblikovana zahtevana navadna večina glasov, torej štiri proti tri. Ustavni sodniki bi tako z navadno večino glasov lahko odpravili začasno zadržanje novele zakona o RTV, kar je predmet različnih političnih poskusov sedanje vladajoče garniture, da se to doseže.

Znano je, da vlagatelji ustavne pobude o noveli s prvopodpisanim predsednikom programskega sveta zavoda Petrom Gregorčičem trdijo, da se z načinom oblikovanja in delovanja sveta zavoda v skladu z novelo, ki je bila potrjena na referendumu novembra, jemlje pristojnost DZ za imenovanje članov novega sveta. Aktualnim članom upravljavskih organov pa bi se z uredbo predčasno končal mandat, so kritični./LN/STA/