Zanimiva ponudba za zmanjšanje družinskih izdatkov, a ne v Sloveniji

Dunaj, 28. maj 2023 – Ker se vse draži, poudarek je na prehrambnih proizvodih, nam je uspelo izbrskati PONUDBO, ki bi lahko nekoliko zmanjšala “tanjšanje” denarnic, vsaj tistim državljanom, katerih te niso dovolj »napete«. A z eno oviro – zapisana na koncu objave.

Ponudba pravi: »S HOFERJEVIMI POSEBNIMI PONUDBAMI lahko naši kupci prihranijo pri še več izdelkih. Od zdaj naprej bodo vsak teden od ponedeljka do četrtka cene izbranih svežih izdelkov znižane do -50 %. Poleg tega so od petka do sobote (in delno v nedeljo v sodelujočih poslovalnicah) vsi kupci deležni prihrankov do -50 % pri izbranih svežih izdelkih in izbranih izdelkih blagovnih znamk.

Najboljše pri tem: HOFERJEVE POSEBNE PONUDBE so na voljo poleg našega obstoječega asortimana in poleg naše pestre ponudbe visokokakovostnih promocijskih izdelkov, ki jih za naše stranke posodabljamo vsak ponedeljek, četrtek in petek«. Vidite, tako piše na tiskanem letaku in elektronski predstavitvi ponudbe pri tem trgovcu.

To posebno ponudbo objavljamo zato, ker naše ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano trdi (ministrica Irena Šinko), da se t. i. slovenska košarica s 15 izbranimi izdelki ves čas ceni. Čeprav tega naši državljani v svojih denarnicah ne zaznajo, ravno nasprotno, te so vse bolj prazne.

In zakaj so prazne? Prvi razlog je ta, da naši trgovci »premetavajo« cene 15 skupin osnovnih živil – pšenična bela moka, beli kruh in testenine, goveji in svinjski zrezki ter piščančji file, mleko, tekoči jogurt, sir in maslo, jajca, jabolka, krompir, sončnično olje in beli sladkor, da podražitve omenjenih artiklov niso izrazito vidne. Ob tem pa je pomembno tudi to, da je izbor osnovnih »vladnih« živil še ena socialistična potegavščina – izberi to, kar jaz pravim, da je prav.

In zdaj o zgoraj omenjeni ponudni s posebnimi pocenitvami. Te boste deležni le, če se boste odpravili v sosednjo Avstrijo, ker to ponujajo tamkajšnje poslovalnice Hoferja.

Še večji učinek pa bi dosegli, če bi kar tam živeli, saj so v Avstriji plače mnogo višje, življenjski stroški pa niso nebistveno višji od naših.

Da se boste lažje prepričali, da naše navedbe imajo osnovo za razmislek (ne nagovarjamo vas, da se odselite iz Slovenije, ampak vam želimo le sporočiti kako mizerne plače imamo v Sloveniji v primerjavi z Avstrijo) si oglej nekaj podatkov o avstrijskih palačah.

Povprečna letna neto plača v državi Avstrija je 43.276 evrov. Najbolj tipičen zaslužek je 29.060 evrov. Različne delovne izkušnje vplivajo na zaslužek. Zaposleni s 16 – 20 letnimi izkušnjami prejemajo praviloma 58.303 evrov. Zaposleni z 20 + let pa v višini 64.841 evrov./plače vir: www.averagesalarysurvey.com/

No, to objavo smo pripravili tudi predvsem zato, da lažje spoznate, kako vas (NAS) »vozijo« upravljavci naše države, žejne čez vodo, ko brez razloga delajo trgovcem reklamo s svojimi kvazi vedno cenejšimi 15 osnovnimi živili./J. Temlin/