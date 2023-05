Na Vranskem ta konec tedna dinamični avtomobilski salon skupine Emil Frey

Vransko, 30. maja 2023 – Skupina Emil Frey je danes, 30. maj v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem odprla avto salon, na katerem si bo lahko splošna javnost konec tedna ogledala in preizkusila številna vozila iz palete blagovnih znamk, vključene v skupino.

AMZS Center varne vožnje na Vranskem se bo pod okriljem skupine Emil Frey tako za šest dni spremenil v nepozaben dogodek – praznik slovenskega avtomobilizma, z največjimi avtomobilskimi imeni na enem mestu. Prvi trije dnevi bodo namenjeni interni javnosti, od petka do nedelje pa bo avtosalon odprt za splošno javnost.

Avtosalon bo od danes, 30. maja, odprt za novinarje z novinarsko konferenco, kateri bo sledil dogodek za vse zaposlene v skupini Emil Frey, ter njihove poslovne partnerje, stranke, dobavitelje in pooblaščeno prodajno-servisno mrežo.

Od petka, 2. junija, do nedelje, 4. junija, dalje pa bo dogodek odprt za vse, ki jih druži strast do avtomobilskih novosti. Obiskovalci bodo lahko takrat na različnih voznih podlagah in v atraktivnih testnih vožnjah spoznavali varnostne sisteme, tehnologije in zmogljivost vozil kar 12 priznanih avtomobilskih znamk in 3 znamk za gospodarska vozila, ki jih pod svojo streho združuje skupina Emil Frey v Sloveniji.

Prvi slovenski dinamični avtomobilski salon bo zagotovo edinstveno doživetje za vso družino ter praznik tehnologije, varnosti in vozniških užitkov, kar pomenljivo povzame tudi slogan dogodka Pridi. Vidi. Vozi.

Obiskovalci spektakla si skoraj sto osebnih avtomobilov in posebnih vozil ne bodo le ogledovali, ampak jih bodo lahko tudi preizkusili – na asfaltu, drsnih površinah, hidravlični plošči in na zahtevnejšem terenskem poligonu.

Vstop na dogodek bo brezplačen, za preskus tehnologij pa si bo predhodno potrebno rezervirati sedež za volanom prek spletnega obrazca https://emilfrey.si/dinamicni_avtosalon/prijava/

Torej, na Vranskem bo od danes, 30. maja, do 4. junija, dinamično. Zato pa naj bi poskrbela skupine Emil Frey.