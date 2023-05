Stopnja brezposelnosti v Sloveniji ostala pod 4 %, brezposelnih za 14 % manj kot lani

Ljubljana, 30. maj 2023 – V Sloveniji je bilo v 1. četrtletju letos nekoliko manj brezposelnih kot v istem obdobju lani in nekoliko več kot v četrtletju prej ugotavlja analiza statističnega urada RS. Manj kot v prejšnjih obdobjih je bilo tudi delovno aktivnih. Med temi je bilo 1,3 % podzaposlenih.

Stanuje na trgu dela v 1. četrtletju:

38.000 brezposelnih oseb (za 14 % manj kot v 1. četrtletju lani);

3,8-odstotna stopnja brezposelnosti (za 0,5 odstotne točke nižja);

972.000 delovno aktivnih oseb (za 0,8 % manj);

76,3-odstotna stopnja delovne aktivnosti v starostni skupini 20–64 let (za 1,1 odstotne točke nižja).

Število brezposelnih ostalo pod 40.000, stopnja brezposelnosti pa pod 4 %

Brezposelnih je bilo nekoliko več kot v zadnjem četrtletju prejšnjega leta (za 8 %), a sta njihovo število in stopnja brezposelnosti kljub temu ostala na nizki ravni. Med brezposelnimi je bilo 53 % moških in 47 % žensk, stopnja brezposelnosti pa je bila višja med ženskami (3,9 %) kot med moškimi (3,7 %).

Skoraj vsaka osma delovno aktivna oseba je samozaposlena

Število delovno aktivnih se je v primerjavi s četrtletjem prej in tudi v primerjavi z istim obdobjem lani nekoliko znižalo. Med delovno aktivnimi je bilo v 1. četrtletju letos nekaj več kot tri četrtine zaposlenih za nedoločen čas, 12 % jih je bilo samozaposlenih, 6 % zaposlenih za določen čas, 3 % delovno aktivnih so opravljali študentsko delo, 2 % pa so predstavljali pomagajoči družinski člani ali zaposleni v drugih oblikah dela (npr. prek podjemnih pogodb).

Prebivalstvo po aktivnosti (v 1.000), Slovenija

Č1 2022 Č1 2023 skupaj moški ženske skupaj moški ženske Prebivalci zasebnih gospodinjstev – skupaj 2.059 1.039 1.020 2.066 1.043 1.022 Aktivni 1.024 553 471 1.010 548 462 brezposelni 44 22 22 38 20 18 delovno aktivni 980 531 449 972 528 444 samozaposleni 120 84 36 118 84 34 zaposleni 843 438 405 839 437 402 v delovnem razmerju 808 423 385 807 422 385 delo prek študentskega servisa 25 10 15 24 11 14 druge oblike dela 9M 5M 4M 8M 4M 4M pomagajoči družinski člani 18 9M 9M 15 7M 9M Neaktivni 713 321 392 739 332 406 Mlajši od 15 let 317 163 154 317 163 154

Oznaka: M – manj zanesljiva ocena – previdna uporaba; Nekateri seštevki se ne ujemajo zaradi zaokroževanja.

Približno 12.000 podzaposlenih, 5 % neaktivnih potencialno dodatna delovna sila



Med delovno aktivnimi so bile tudi osebe, katerih delovni čas je bil krajši od polnega, vendar bi si želele delati več in so bile za to tudi takoj na voljo. Njihov delež je bil v 1. četrtletju letos 1,3-odstoten, kar predstavlja približno 12.000 delovno aktivnih. Bilo jih je približno toliko kot pred enim letom in za 7.000 manj kot v 1. četrtletju 2021, ko je bilo podzaposlenih 2,1 % delovno aktivnih.



Poleg podzaposlenih med delovno aktivnimi pa so med neaktivnimi osebami bile takšne, ki bi potencialno lahko postale dodatna delovna sila. V opazovanem četrtletju je 5 % neaktivnih (starih 15–74 let) želelo delati, a dela niso iskali, ali pa so ga iskali, vendar niso bili takoj na voljo./LN/Vir: SURS/